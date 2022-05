Font avança que a la tardor hi haurà el tercer pagador per a la gent gran

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Albert Font, ha anunciat aquest dimarts que a la tardor s'implementarà el règim del tercer pagador de la CASS només per a la gent gran. El ministre ho ha anunciat durant el discurs que ha ofert en l'assemblea general de la Federació de la Gent Gran, ja que era una de les reivindicacions del col·lectiu.

De fet, en les declaracions prèvies a l'acte, el ministre ha assegurat que són coneixedors de les reivindicacions de la federació, afegint que són un col·lectiu especialment sensible a la mesura del tercer pagador. "Podrem donar satisfacció en un bon nombre d'aquestes reivindicacions", ha expressat, "sempre sota la base d'un control i d'una ordenació". En aquest sentit, el ministre ha deixat clar que això no vol dir que el tercer pagador s'hagi de fer obert a tothom. De fet, ha reconegut que les principals dificultats per fer-ho efectiu són els dèficits del Govern i també el fet que s'estigui en mig d'un sistema sanitari "que s'està modificant". Per tant, perquè aquesta mesura sigui efectiva pel col·lectiu de la gent gran només falten "aspectes tècnics que correspon al ministeri de Salut i a la CASS solucionar", ha indicat.

El president de la Federació de la Gent Gran, Fèlix Zapatero, ha exposat un seguit de reivindicacions com el tercer pagador o l'ampliació de les campanyes de prevenció a còlon, recte, pròstata, malalties de la pell i oftalmològiques, ja que actualment només n'hi ha pel càncer. Respecte al tercer pagador, Zapatero ha sol·licitat que es posi en funcionament, com a mínim, per certs col·lectius com el seu, i amb el format de prova pilot d'un any. D'aquesta manera es podrà "verificar si hi ha un increment de la despesa tal com diu el ministre", ha manifestat.

Durant l'assemblea, s'ha fet un repàs de les activitats que la federació ha dut a terme al llarg del 2021, així com també el tancament de comptes. A més, també s'ha fet una estimació de les activitats i del pressupost per aquest 2022. Zapatero també ha volgut destacar el bon funcionament dels pisos tutelats i de l'hostal Calones. En aquest sentit, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha emfasitzat la important tasca que fa l'hostal tant en la part de menjador com en la d'habitatges. "Sempre he dit que és un bon model que es pot seguir perfectament" per l'aspecte socialitzador que té, ha indicat. De fet, des de la federació s'ha reclamat que el Govern també vagi en aquesta línia.

D'altra banda, i qüestionat sobre la problemàtica de l'habitatge, Zapatero ha exposat l'afectació que té en la gent gran, ja que molts necessiten l'ajuda dels fills per poder fer-hi front. Quant a les mesures de l'executiu, considera que no ataquen el fons del problema, el qual és el preu del lloguer. Finalment, Zapatero també demana més pisos a preus controlats, més pisos tutelats i més personal d'atenció domiciliària. Cal recordar que la federació compleix el seu 20è aniversari. Després dels discursos de les autoritats, els assistents han gaudit de berenar i de ball.

Figura del psicooncòleg

Font també ha estat qüestionat sobre la plaça de psicooncòleg. En aquest cas, ha reconegut que ha estat una de les places que ha estat posada en dubte, no tant la plaça, sinó la persona que l'havia d'ocupar. Per tant, ha indicat que és una temàtica que s'està discutint en la comissió gestora del SAAS. "Falten els últims elements" i trobar "la mecànica de desplegament", ha comentat.