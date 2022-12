Font al·lega que el col·lapse a Urgències es deu al mal ús per part dels ciutadans

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Albert Font, al·lega que les llargues esperes i el col·lapse a Urgències és causat per un mal ús per part de la ciutadania, ja que considera que part de la població acudeix al servei amb patologies menors o poc greus que es podrien gestionar a través del metge referent. Ho ha manifestat durant la sessió de Consell General d'aquest dijous en resposta a la pregunta efectuada per la consellera no adscrita, Carine Montaner.

El titular de la cartera sanitària també ha indicat que la saturació actual té una motivació "d'estacionalitat" per l'arribada dels treballadors temporers i els turistes. A més, ha apuntat que hi ha quatre metges de baixa, un fet que incrementa els temps d'espera per la manca d'efectius.

D'altra banda, tot i que ha defensat que no és possible engrandir la plantilla per la situació actual, exposant que després no hi hauria feina per tothom. Tanmateix, ha avançat que es contractaran vuit metges, 17 infermeres, quatre auxiliars i 4 persones de transport públic, que se sumaran a la plantilla actual que compta amb 31 metges, 44 infermeres, set auxiliars i onze empleats de transport.