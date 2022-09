Font no vol instaurar el tercer pagador de manera "descontrolada"

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Albert Font, és contrari a aplicar el tercer pagador a la població general de manera descontrolada. Tal com ha manifestat, la voluntat de la progressivitat en l'entrada en vigor del servei a l'octubre per als majors de 65 anys és deu a la finalitat de dur a terme una prova pilot per analitzar la funcionalitat del servei.

El titular de la cartera sanitària ha exposat que entén les queixes sorgides per diferents parts del col·lectiu, però defensa que la prestació, que entrarà en funcionament a l'1 d'octubre, serà tractada en reunions amb els respectius col·lectius per afinar i optimitzar els mecanismes que s'aplicaran. Així doncs, ha afirmat que serà necessari fer un protocol per garantir-ne el bon funcionament. Cal recordar que l'objectiu de l'executiu és estendre el tercer pagador a tota la població al llarg dels pròxims mesos si aquest no suposa un increment de la despesa a la CASS.