Forné convida les companyies a "adherir-se" als vols nocturns a la Seu

Andorra la VellaEl secretari d'estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha manifestat que estan "molt satisfets" que es comencin a operar vols nocturns a l'aeroport de la Seu d'Urgell i ha "animat les companyies" a "adherir-se" a aquestes "operacions nocturnes" i que d'aquesta manera es pugui "treure partit d'aquest aeroport". Forné ha recordat que aquesta operativa nocturna s'ha pogut impulsar gràcies a la inversió conjunta entre l'executiu i la Generalitat de Catalunya.

D'altra banda, i qüestionat sobre el servei que ofereix AirNostrum i la seva continuïtat, el secretari d'Estat de Transports ha manifestat que s'estan mantenint converses per avaluar el servei i ha afegit que "en els propers temps" s'anunciarà quin és el resultat d'aquestes negociacions i també ha esmentat que l'estudi intern quant a la renovació s'ha de tractar en el si del Govern per decidir si es continua confiant en la companyia perquè operi la línia amb Madrid o si, per contra, es treu una nova concessió.