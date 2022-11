La foto que denuncia com van de plens els busos

Andorra la VellaLa mesura d'establir la gratuïtat al transport públic ha incentivat que molts usuaris el triïn com a mitjà per desplaçar-se. Un usuari ha denunciat a través de les xarxes socials l'estat d'un dels autobusos en el qual ha viatjat. Apunta que molts dels viatgers han d'anar a peu dret i que "el bus va a petar". "Algun dia hi haurà una desgràcia", assegura l'usuari.

Són les 20:45. Piulo des del passadís del bus de la L4 que acabo d'agafar a Escaldes. Com un bon grapat de passatgers vaig dret perquè el bus va a petar tal com es veu a la foto.

Algun dia hi haurà una desgràcia.@Mobilitat_AND @Moute_En_Bus @GovernAndorra pic.twitter.com/BsPvV7FZBr — Toni Carr (@MrToniCarr) 2 de noviembre de 2022