(Fotonotícia) La policia disposa d'un nou vehicle que detecta les matrícules i zones d'aparcament

Andorra la VellaDurant aquest divendres s'ha pogut observar a l'avinguda Fener un nou vehicle policial amb uns sensors al sostre que criden molt l'atenció. Es tractaria d'un nou cotxe amb una tecnologia capaç de detectar i llegir les matrícules, juntament amb la informació associada a aquestes, i les zones d'aparcament, tant les ocupades com les que no, per a dictaminar per exemple sense el mínim esforç quins vehicles estan mal aparcats.