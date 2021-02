França enviarà entre febrer i març 8.000 dosis de Moderna

Andorra la VellaEntre els mesos de febrer i març França enviarà 8.000 dosis de la vacuna Moderna que afegides a les que ha de fer arribar Espanya de Pfizer també a principis de març i les 26.400 d'Astra Zeneca que es reben a través del projecte Covax faran que cap a finals d'aquest mes de febrer o principis de març es pugui començar la tercera fase de vacunació entre les persones menors de 65 anys, personal essencial o professors, entre d'altres col·lectius inclosos en aquesta fase. Així ho ha manifestat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la compareixença davant la comissió legislativa de Sanitat on ha manifestat que el mes de març serà un moment en què el país comptarà amb força vacunes per anar avançant amb l'objectiu que a l'estiu entre un 60 i un 70% de la població estigui vacunada. El ministre també ha celebrat la proposta del comú d'Encamp de subvencionar les proves TMA dels visitants francesos i ha refermat la postura que l''stop lab' estigui al Prat de la Creu i no al Pas de la Casa.