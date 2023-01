França ha tancat la carretera entre el Pas i l'Hospitalet fins demà

Pas de la CasaLes ràfegues de vent de més de cent quilòmetres per hora han portat a tancar la carretera de connexió entre França i Andorra. Les autoritats franceses han comunicat que fins demà no es reobrirà la nacional 320 que connecta l’Hospitalet amb el Pas de la Casa. El motiu fonamental és el fort vent, però també la neu i el gel acumulat a la via. Amb l’arribada del vespre i la nit les condicions es podien convertir en molt perilloses per als conductors.