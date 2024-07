Un frau en les xarxes suplanta Andorra Telecom amb un fals sorteig d'un iPhone

Andorra la VellaAndorra Telecom ha advertit d'un frau en les seves xarxes socials, amb el fals sorteig d'un iPhone com a protagonista. L'anunci assegura que ets el guanyador seleccionat d'aquest telèfon intel·ligent, i encomana l'usuari a iniciar una trucada a Andorra Telecom. Aquí és on es fa efectiva l'estafa, ja que la trucada es desvia a un número de telèfon que no pertany a la parapública, sinó als delinqüents, que ingressen una important quantitat de diners amb l'import de la trucada.