Fraus a argentins per operacions de canvi de divises

Andorra la VellaRiccie Ponce, el president de l'associació 'Argentins en Andorra', ha alertat que s'estan detectant fraus relacionats amb els canvis de divises, tant de pesos argentins cap a euros com a la inversa. Ponce assegura que aquests intercanvis es promocionen a través de les xarxes i que les persones que ofereixen el 'servei' no tenen un negoci establert ni poden oferir cap mena de garantia. Tanmateix, el president de l'associació apunta que "s'abusa de la necessitat de molts compatriotes i s'aprofiten de les seves dades bancàries". Alhora recorda que les úniques entitats autoritzades per dur a terme aquestes operacions són els bancs o les aplicacions autoritzades. A més, quan es fan de manera informal aquests moviments, la persona que acudeix al servei actua sota la seva pròpia responsabilitat, no té cap dret a reclamació i també es converteix en còmplice d'una il·legalitat.