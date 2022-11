La freqüentació de senderistes als refugis no guardats creix des del 2014

Andorra la VellaLa freqüentació de senderistes als refugis no guardats no ha parat de créixer des del 2014. D'aquesta manera, en aquesta temporada estival s'ha batut el rècord d'estades en aquestes instal·lacions dels darrers anys. Així, s'ha arribat a les 4.345 persones, un 6% més que l'any anterior, quan el total es va situar en 4.109. De fet, la segona xifra més elevada dels darrers nou anys s'havia aconseguit, precisament, l'any passat i el 2019, la tercera, amb 4.041.

Entre els refugis lliures el que registra una major freqüentació entre el 2014 i el 2022 és el de Fontverd, que suma 3.902 senderistes, sent precisament aquest any quan n'ha rebut més, 555. En segon lloc, es troba el refugi de la Cabana Sorda, que suma 3.632 en els darrers nou anys. De fet, cal destacar que aquest 2022 és la instal·lació que ha rebut més visitants, concretament 673. Ja, en tercer lloc, es troba el de Coms de Jan, amb 3.239 senderistes.

Cal recordar que a banda de la xarxa de 21 refugis lliures el Principat compta també amb una de guardats, amb quatre instal·lacions més. En aquest cas, cal destacar que les pernoctacions en el del Comapedrosa i en el de l'Illa han sumat 6.428, 3.863 de les quals al Comapedrosa i 2.565 a l'Illa. En els dos casos les xifres són superiors a les que s'havien registrat l'any anterior. Així, al refugi de la Massana s'havien arribat el 2021 a les 1.810 pernoctacions i a l'encampadà a les 1.975. A les dues instal·lacions, també, s'han servit més àpats que l'any anterior. Així al Comapedrosa s'han arribat als 2.163 enfront dels 1.718 de l'any anterior i a l'Illa se n'han servit 3.272 enfront dels 2.568 de l'any anterior.

En aquest cas concret dels refugis guardats cal tenir en compte que no és el Govern el que té la concessió de totes quatre instal·lacions i, per tant, a les xifres aconseguides per les dues esmentades caldria afegir els senderistes que han pernoctat i menjat al refugi de Juclà i al de Sorteny. A títol d'exemple, cal destacar que al de Sorteny l'any passat es van registrar 1.210 nits i 3.709 àpats, confirmant d'aquesta manera un retorn progressiu a les xifres prepandèmia.