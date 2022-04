Una frontera amb flux bidireccional

Palanca (Moldàvia)La frontera entre Ucraïna i Moldàvia a la localitat de Palanca està sent una de les més concorregudes d'ençà que va començar el conflicte. Allí, els refugiats que fugen de les bombes troben un primer camp d'acollida per fer la primera parada, abans de prendre la determinació sobre cap a quina localitat o país es desplaçaran. És un primer punt d'atenció on els autobusos plens de mares i fills aconsegueixen un estadi de tranquil·litat.

"El que més m'ha cridat l'atenció ha estat veure, però que és una frontera amb flux per entrar i sortir d'Ucraïna" explica el fotoperiodista Dani Catalán, qui afegeix que "hi ha alguns refugiats que, en saber que la seva localitat ja no està en la zona de foc, emprenen en el camí de tornada cap a casa". D'aquesta manera, després del més llarg de conflicte, l'estabilització de les zones de guerra i el replegament rus cap al Donbass està facilitant aquest, de moment, tímid retorn a casa.

Precisament, en les tendes d'acollida de Palanca és on els cooperants d'Educo han fet una visita per veure què podien aportar i en què podien contribuir per millorar el benestar de les persones que fan la primera parada fora d'Ucraïna. "Un dels moments més agradables ha estat poder fer somriure a la nena (que surt a les fotos). Estava molt trista i jugant amb la càmera, ensenyant-li a fer fotos, va poder desconnectar de tot plegat i va acabar divertint-se. Poder ajudar, al final és el més gratificant que hi ha".