Fuets amb salmonel·la i gelats amb òxid d'etilè provinents de França i iogurts catalans s'han de retirar del mercat

Andorra la VellaAlguns supermercats d'Andorra han venut fuets elaborats per l'empresa Caula Aliments que, segons la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea (RASFF), haurien provocat un brot de salmonel·la a França. L'empresa està contactant els seus clients, entre els quals n'hi ha d'andorrans, per gestionar la retirada del producte del mercat.

Des d'inici d'estiu s'està alertant de la retirada dels supermercats de diverses marques de gelats que contenen òxid d'etilè. Després que les marques Mars i Nestlé admetessin que havien venut a Catalunya gelats que contenen aquest compost cancerigen i que la Comissió Europea i diferents agències alimentàries estatals d'Europa n'acordessin la retirada definitiva dels punts de venda, ara una marca catalana ha anunciat que alguns dels seus productes podrien estar contaminats, informa l'ARA.cat.

Es tracta de La Fageda, que ha retirat preventivament del mercat quatre lots de flam de vainilla, en aquest cas per una possible contaminació amb l'òxid d'etilè a l'additiu estabilitzant E410, anomenat goma de garrofí.

Cuatro lotes de flan de vainilla La Fageda se suman a la alerta alimentaria por óxido de etileno. Tras Mars, es el segundo fabricante que actúa con transparencia en España publicando en su web la lista de productos afectados. https://t.co/Mz6NjSTkmG — FACUA (@facua) 28 de julio de 2021

Després del comunicat de Facua alertant d'aquesta decisió, la cooperativa catalana ha dit, en un nou comunicat, que no hi ha risc sanitari perquè el resultat de les analítiques encarregades a laboratoris externs és negatiu. "No s'ha detectat presència d'òxid d'etilè als productes de La Fageda", han assegurat, i han mostrat la voluntat de "màxima col·laboració" des que l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) va emetre l'alerta sobre aquest tema.

La Fageda ha afegit que l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha ordenat retirar tots els aliments amb ingredients que hagin estat en contacte amb òxid d'etilè "encara que no s’hagi detectat la seva presència en el producte acabat", com afirma La Fageda que ha passat en el seu cas. Facua ha constatat que els lots afectats del flam de vainilla són els corresponents a les dates de consum preferent 29/07/21, 06/08/21, 07/08/21 i 11/08/21.

De fet, abans que La Fageda, Nestlé o Mars, algunes marques franceses, que també operen a Andorra, ja van alertar de la retirada d'alguns productes del mercat. L' ARA.ad es va posar en contacte amb un dels supermercats andorrans que distribueix la marca de productes en qüestió, però els responsables del comerç es van acollir a la “protecció de dades” per no aclarir si havien hagut de retirar, o no, alguns dels productes que podrien haver-se vist afectats.

A principi d'estiu van ser els gelats, però abans, a França es van haver de retirar del mercat hamburgueses, pans, brioxeria, galetes, formatges, sucres, olis, salses, plats preparats, cafès i tes, entre molts altres productes. Segons informa el diari francès Le Figaro, més de 7.000 productes s'han vist afectats des del setembre del 2020, quan la Unió Europea va descobrir que hi havia aliments que contenien més òxid d'etilè del que està permès.

Una alerta sanitària que ve de lluny

La Unió Europea va prohibir l'ús de l'òxid d'etilè el 2011, ja que, a llarg termini, a part de ser cancerigen, també pot provocar mutacions genètiques i ser tòxic per a la reproducció. Tot i això, molts països europeus compren el sèsam o la farina de garrofa, que es fa servir com a estabilitzant de gelats, a l'Índia o a Turquia, on sí que està permès. Des que el novembre del 2020 es va registrar a Europa la primera alerta sanitària per contaminació d'òxid d'etilè ja s'han retirat centenars de productes com pans, salses o plats precuinats, entre d'altres.