Els funcionaris temen que la reforma de la Llei de la funció pública els retalli encara més drets

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, l'1 de febrer de 2012, va ser notícia...

Després que el ministre Jordi Cinca hagi dit aquest dimecres que veuria bé vincular el venciment de les retallades amb l'entrada en vigor de la modificació de la Llei de la funció pública, el portaveu de la Plataforma de Funcionaris, Joan Torra, ha dit que el que demanen 'és una data i no un compromís de posar en marxa una llei', i que si és una llei enfocada a retallar els drets dels funcionaris, 'evidentment la nostra participació no hi serà'. Torra ha fet aquestes declaracions després de la reunió que han mantingut amb el grup parlamentari socialdemòcrata per exposar les seves reclamacions, i que ha valorat de positiva, sobretot pel fet que el PS hagi presentat una esmena a la totalitat.

Mentre continuen a l'espera que el grup parlamentari demòcrata decideixi si esmena el projecte de llei de contenció de la despesa de personal per limitar-la en el temps, els sindicats s'han reunit aquest dimecres amb els socialdemòcrates, que els donen ple suport, tal com s'ha fet palès amb la decisió de presentar una esmena a la totalitat.

Joan Torra ha explicat a l'ANA que ells continuen defensant que les retallades finalitzin un cop s'apliqui un IRPF, i no s'ha mostrat favorable a vincular el venciment amb la nova la Llei de la funció pública, perquè 'si reformar-la ha de significar que els funcionaris perdem els nostres drets, ja està bé com està'. De fet, durant la negociació els sindicats són partidaris de parlar de tot, tal com ha apuntat Cinca, però també consideren que l'administració pot estar sobredimensionada amb altres aspectes que no tenen res a veure amb els salaris dels funcionaris.

A més, Torra ha assegurat que dubten dels compromisos que agafa el Govern, i en aquest sentit ha recordat que durant la campanya DA va prometre que al pressupost del 2012 s'aprovisionarien les despeses futures de les jubilacions dels funcionaris i no s'ha fet.