La Fundació Armor, més solidària que mai

La Fundació Privada Armor ha lliurat un xec per import de 7.032 euros a Unicef Andorra per tal de contribuir als projectes del comitè. Aquest xec, entregat aquest dilluns, és un complement a l’aportació fixa anual que realitza la fundació des de la seva creació. El xec ha estat donat pel President de la fundació, Jordi Aristot Borràs, i per la Vicepresidenta, Marianela Vila Aristot, al director d’Unicef Andorra, Albert Mora.

La Fundació Privada Armor és una fundació de caràcter filantròpic creada per Manela Mora Font l’any 1999. Actualment aquesta fundació és gestionada i representada per la família Aristot Mora. Tot i que la Fundació realitza donacions a diverses entitats, el principal destinatari és el Comitè Nacional d’Andorra per la Unicef, doncs la família Aristot Mora hi té un fort lligam, donat que Mora Font va ser la fundadora i primera Presidenta d’aquest comitè.

Tal com recalca en un comunicat Unicef, "la col.laboració, el suport i la confiança de la Fundació Privada Armor durant tots aquests anys permet a Unicef seguir treballant en els nostres objectius per tal de transformar aquest compromís en accions pràctiques que beneficiïn a tots els infants, centrant els nostres esforços en arribar als més vulnerables i exclosos, a tot el món".