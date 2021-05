La Fundació Crèdit Andorrà aporta gairebé 40.000 euros al Banc d'aliments de Càritas

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà ha dut a terme una nova col·laboració amb el Banc d'aliments de Càritas Andorrana. Durant el primer trimestre del 2021, l'entitat ha atès les necessitats de manutenció de 225 famílies, que corresponen a un total de 489 persones, de les quals 310 formen part del col·lectiu dels temporers.

Durant aquests mesos, la fundació ha aportat un total de 896 unitats de productes d'higiene personal i per a la llar, als quals s'han d'afegir els vals de compra per a productes alimentaris. En total, l'ajuda econòmica ha ascendit gairebé a 40.000 euros durant el primer trimestre de l'any, un increment substancial respecte de l'any 2020, en el qual la fundació va fer una aportació de més de 36.000 euros en productes de primera necessitat durant tot l'any. Aquestes xifres mostren l'augment de les demandes d'ajuda durant els primers mesos d'enguany, sobretot en el col·lectiu dels temporers.

La fundació ha ampliat l'últim any el seu suport a les diferents entitats socials del país amb què coopera, amb l'objectiu de contribuir a donar resposta a les necessitats de la població. Les circumstàncies actuals, a conseqüència de la Covid-19, han agreujat la situació econòmica de moltes famílies que s'acullen a aquestes ajudes.

Francesca Ros, directora de la Fundació Crèdit Andorrà, explica que "la voluntat de la fundació és estar a prop de les persones i contribuir al seu benestar. Ara més que mai volem mostrar el nostre compromís amb la societat davant d'aquesta situació que afecta especialment als col·lectius més vulnerables".

Per la seva banda, Txiqui Bruna, coordinadora de Càritas Andorrana, ha destacat que "el suport de la Fundació Crèdit Andorrà ha estat sempre important en el projecte Banc d'Aliments. Durant la pandèmia, però, ha esdevingut i esdevé fonamental per a Càritas, ja que reforça la nostra capacitat de resposta davant les necessitats emergents i, alhora, ens dona la confiança per continuar la nostra tasca, sabent que tenim al nostre costat institucions que es preocupen per les persones i demostrant un cop més el caràcter solidari de la societat andorrana".

La Fundació Crèdit Andorrà, en el marc del conveni de col·laboració que té amb Càritas Andorrana, dona suport al Banc d'Aliments des de l'any 2011. Des d'aquesta data ha aportat a aquest programa més de 209.000 euros.