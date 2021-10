La Fundació Crèdit Andorrà beca dues estudiants

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà ha atorgat dues beques d'excel·lència per a estudis de postgrau a l'estranger. Les becades d'aquesta convocatòria 2021-2022 duran a terme màsters relacionats amb la governança i l'ètica global, i la gestió empresarial, que cursaran al Regne Unit i a Alemanya.

El jurat ha reconegut els mèrits de Mireia Canut Cascalló i Nàdia Tudó Cubells. Canut començarà aquest any acadèmic el curs MSc Global Governance and Ethics, a la University College London, al Regne Unit. Aquest màster se centra en l'estudi d'un dels principals objectius de l'agenda de moltes organitzacions mundials: desenvolupar i posar en context conceptes de bon govern per millorar la formulació i el disseny de polítiques internacionals.

Canut ha posat en valor que les beques "són un reconeixement a la perseverança, l'esforç i la dedicació", i ha destacat "l'aposta d'entitats com la Fundació Crèdit Andorrà per les disciplines innovadores en l'àmbit social i polític". També ha valorat positivament l'impuls que la concessió d'aquesta beca li permet donar al seu desenvolupament acadèmic i professional.

La segona de les becades, Nàdia Tudó, cursarà el Master of Arts International Business & Intercultural Management, a la Heilbronn University of Applied Sciences, a Alemanya. És un programa que engloba la faceta multidimensional de l'entorn empresarial. A banda dels coneixements fonamentals de la gestió empresarial, integra els aspectes més importants de la consciència intercultural o la sostenibilitat, com ara el desenvolupament econòmic sostenible, els sistemes financers sostenibles o la gestió sostenible.

Tudó s'ha mostrat agraïda amb la beca que li permet poder ampliar la seva formació acadèmica i ha destacat el paper del programa de beques per "l'oportunitat que dona als joves del país per a poder seguir estudiant".

Les beques d'excel·lència per a estudis de postgrau de la Fundació Crèdit Andorrà es poden cursar a qualsevol país del món i els estudis han de respondre a una titulació oficial, i ser a temps complet. La duració de la beca és d'un any i la dotació econòmica varia segons si la modalitat és presencial o no presencial. En el cas dels estudis presencials, la dotació és de fins a 20.000 euros per a la matrícula i de 600 euros mensuals durant el curs acadèmic. Per als no presencials, és de fins a 8.000 euros per a la matrícula i no hi ha mensualitats.

El programa de beques és la primera de les iniciatives que va impulsar la Fundació Crèdit Andorrà l'any 1988, "conscient que la formació de les persones és un element essencial per al progrés social, econòmic i cultural de qualsevol societat", indiquen. Des de l'inici del programa s'han atorgat més de 200 beques i s'hi han destinat més de cinc milions d'euros.