La fundació Crèdit Andorrà ofereix classes per millorar l'ús del mòbil a majors de 60 anys

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà ofereix aquest mes de maig formació sobre noves tecnologies i amplia el ventall de cursos per integrar els nous sistemes operatius al programa educatiu de L’espai, el centre social d’activitats i formació.

Així, pel que fa als tallers de telèfon mòbil, el dilluns 8 comença una edició de maig a juny que inclou tant la formació per al sistema operatiu Android, com una de nova per a sistema operatiu iOS. En aquest taller es treballaran les aplicacions addicionals com el correu, internet, Maps o WhatsApp, i s’aprendrà a descarregar jocs i altres eines que ofereixen els telèfons mòbils.

Per altra banda, també s’ofereix un curs temàtic sobre Mac per aprendre a utilitzar el sistema operatiu Mac OS i entendre les seves particularitats. També es treballarà com fer servir el mail, el navegador Safari i altres usos, com tractar les fotos. Aquesta activitat s’inicia el dimarts 9 de maig i s’allarga fins al juny.

“Adaptem les activitats a les noves realitats i a les demandes dels usuaris. Durant els últims anys hem vist una tendència creixent de l’ús de les noves tecnologies i especialment del mòbil, entre les persones majors de 60 anys. Per això, des de la Fundació Crèdit Andorrà programem les diverses formacions en funció de les necessitats i interessos dels usuaris”, explica Joan Casas, responsable de L’espai, de la Fundació Crèdit Andorrà.

La Fundació ofereix periòdicament un ampli ventall d’activitats en el marc del programa ‘Envelliment saludable’. Les places a les activitats presencials són limitades i s’adjudiquen per ordre d’inscripció. Les iniciatives tenen lloc a L’espai, el centre social d’activitats i formació de la Fundació Crèdit Andorrà, situat a Escaldes-Engordany (al carrer Josep Viladomat, 17, 1r).