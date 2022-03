La Fundació Crèdit Andorrà prepara noves activitats per als usuaris de L'espai

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà ofereix noves activitats i formació per a persones més grans de 60 anys a L'espai. En el marc del programa 'Envelliment saludable', aquest mes de març ha previst tallers sobre noves tecnologies, una activitat formativa sobre el certificat digital, una sessió literària i una xerrada entorn de la nova exposició que acull el Museu Carmen Thyssen Andorra.

Entre els tallers de noves tecnologies, aquest mes s'inicien el d'Excel, que comença el dia 15 de març i tindrà lloc els dimarts i dijous, d'11.30 a 13 hores; el de xarxes socials amb tauleta tàctil i telèfon mòbil, el 16 de març, i que tindrà lloc els dilluns i dimecres d'11.30 a 13 hores, i el de maquetació de publicacions, que també comença el mateix dia 16 i que tindrà lloc els dilluns i dimecres, de 17.30 a 19 hores. Aquest mes s'oferirà una nova edició del taller sobre el certificat electrònic que impulsa el Govern. La sessió tindrà lloc el 30 de març i el 6 d'abril, a les 15.30 hores.

Complementen l'oferta formativa una activitat literària i una artística. Els dies 16 i 23 de març, a les 16 hores, els usuaris de L'espai participaran en una sessió literària per comentar l'obra 'Morts, qui us ha mort', d'Iñaki Rubio. Per altra banda, també gaudiran d'una xerrada al voltant del discurs musical de l'exposició temporal que acull el Museu Carmen Thyssen Andorra, sota el títol 'Made in Paris', a càrrec de Josep Martínez Reinoso, violinista, musicòleg, gestor de projectes musicals i col·laborador de la Fundació ONCA. Aquesta activitat es durà a terme el dia 24, a les 11 i a les 16 hores.

La Fundació Crèdit Andorrà també continua oferint formació virtual, perquè qui ho desitgi pugui seguir els diferents cursos i tallers des de casa a través de la plataforma de formació virtual de L'espai. Entre l'oferta en línia s'hi poden trobar tallers d'estimulació de la memòria mitjançant la informàtica o sessions d'anglès. Aquestes propostes es poden seguir a través de l'adreça www.fundaciocreditandorra.ad.