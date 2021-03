La Fundació Crèdit Andorrà torna a organitzar activitats presencials

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà reprèn l’organització de visites guiades i sortides de senderisme per a persones més grans de 60 anys, iniciatives presencials que es van aturar a l’inici de la pandèmia i que complementen la formació en línia que actualment la fundació ofereix dins del programa ‘Envelliment saludable’ a través de l’aula virtual de L’espai, el centre social d’activitats i formació. Aquest programa inclou cursos i tallers preventius enfocats a les noves tecnologies, idiomes, l’alimentació saludable, la història d’Andorra o els primers auxilis.

La primera activitat presencial ha estat una visita guiada al Museu Carmen Thyssen Andorra per veure l’exposició temporal 'Talents amb denominació d’origen: de Rigalt a Puigdengolas', una mostra centrada en el diàleg artístic entre la col·lecció d’art de Crèdit Andorrà i la col·lecció Carmen Thyssen. Les visites han tingut lloc els dies 17, 18 i 23 de març i les properes es preveuen el 24 de març, en dos torns, a les onze del matí o a les quatre de la tarda.

La segona de les visites guiades serà a l’església de Santa Eulàlia d’Encamp i als seus voltants. Aquesta activitat, que tindrà lloc el proper dia 2 de juny, a les onze del matí, està organitzada amb la col·laboració del comú d’Encamp.

Una altra de les activitats presencials que es duran a terme serà una ruta de senderisme per la vall d’Incles, a 1.748 metres d’altitud, en la qual els participants podran trobar un seguit de prats i pastures, amb bordes tradicionals i una multitud de flora de muntanya. L’objectiu d’aquesta iniciativa és fomentar l’activitat física mentre es gaudeix de la natura, els paisatges i els elements de caire històric i cultural que ofereix el trajecte. Per poder dur a terme correctament l’activitat és obligatori que tots el participants portin calçat, roba i bastons de muntanya. L’activitat tindrà lloc el dia 8 de juny, a les deu del matí.

Les activitats presencials es duen a terme seguint les recomanacions sanitàries de seguretat i prevenció contra la Covid-19, tal com informen des de la fundació. Es fan en grups reduïts, mantenint les mesures de distanciament social i amb l’obligatorietat d’ús de mascareta. La inscripció per a la visita a l’església de Santa Eulàlia d’Encamp i a la vall d’Incles és obligatòria i es pot realitzar a partir del 12 d’abril, trucant al telèfon 868.025.

Programa d’activitats per a la gent gran

La Fundació Crèdit Andorrà recorda que organitza aquestes activitats amb l’objectiu de posar a disposició de les persones més grans de 60 anys "eines que els permetin assolir un major benestar". La finalitat última, manifesten, és que "no quedin aïllades de la realitat social que els envolta i puguin gaudir dels beneficis de les noves tecnologies, així com dels nous coneixements que van sorgint en àmbits com la salut".