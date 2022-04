La Fundació Privada Armor dona 8.000 euros a Unicef Andorra

Andorra la VellaLa Fundació Privada Armor va lliurar un xec de 8.000 euros a Unicef Andorra per tal de contribuir als projectes del comitè. Aquest xec serveix com a complement a l'aportació fixa anual que realitza la fundació des de la seva creació. El xec ha estat lliurat pel president de la fundació, Jordi Aristot Borràs, al director d'Unicef Andorra, Albert Mora.

La Fundació Privada Armor és una fundació de caràcter filantròpic creada per Manela Mora Font l'any 1999. Actualment, aquesta fundació és gestionada i representada per la família Aristot Mora. La fundadora va aportar la dotació fundacional en el moment de la constitució, que des de l'inici ha estat invertida en una cartera financera gestionada pel seu patronat. Independentment de la donació provinent del resultat d'aquesta cartera financera, la fundació també fa anualment una donació d'un import significativament major que és nodrida pels propis membres de la família.

Tot i que la fundació realitza donacions a diverses entitats (entre altres Creu Roja, Càrites i Aina), el principal destinatari és Unicef, ja que la família Aristot Mora hi té un fort lligam, donat que Manela Mora Font va ser la fundadora i primera presidenta d'aquest comitè.

El Comitè Nacional d'Andorra per l'Unicef es va constituir el 1994 com a organització no governamental, sense ànim de lucre, per donar suport als objectius i al mandat del Fons de les Nacions Unides per la Infància. Unicef Andorra treballa per defensar i promoure els objectius i els principis de la Convenció dels drets de l'infant.

La col·laboració, el suport i la confiança de la Fundació Privada Armor durant tots aquests anys permet a Unicef continuar treballant per tal de transformar aquest compromís en accions pràctiques que beneficiïn a tots els infants, centrant els esforços a arribar als més vulnerables i exclosos, a tot el món.