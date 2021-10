La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell té més de 550 usuaris

Andorra la VellaLa Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) vol engegar una nova atenció a l'envelliment i preveuen que durant aquest 2022 pugui estar en desenvolupament. El projecte implica la creació d'una metodologia específica per a estimular el col·lectiu que entra en una fase d'envelliment, i que per tant, mereixen una especial atenció. "L'atenció a la salut té una vital importància" i al llarg del cicle vital de l'usuari se li van adaptant les metodologies, ha explicat la directora general de la FPNSM, Celine Mandicó, qui ha especificat que les persones amb discapacitat comencen l'etapa d'envelliment al voltant dels 45 anys. Per tant, amb l'objectiu que aquest col·lectiu pugui mantenir la seva qualitat de vida, cal una adaptació i una organització dels espais per al manteniment funcional, i per aquest motiu, la fundació pretén renovar els espais i adaptar-los. En aquests instants, un 35% dels usuaris de la fundació ja es troben en un procés d'envelliment i preveuen que en els propers cinc anys pugui augmentar en un 20 o un 30% més.

Aquest nou repte de la fundació s'ha anunciat aquest dimecres en la presentació de la memòria dels 50 anys de la fundació, on també ha estat present la seva presidenta, Maria Pilar Díez, qui ha explicat que la fundació es va fundar el 1969 en una petita escola, i que en l'actualitat ja disposen de tres edificis grans. "Vam renovar la residència fa poc i ara estem en fase de renovar el centre de dia", ha informat. Díez també ha comentat que la celebració dels 50 anys es va veure aturada per la pandèmia.

Al llarg de tots aquests anys, la fundació ha crescut tant en el nombre d'usuaris com també amb els professionals i amb l'oferta de serveis que ofereixen. "No hem parat de créixer i en els darrers 20 anys hem crescut amb 315 persones i 216 professionals", ha manifestat Mandicó. En l'actualitat la fundació atén a més de 550 usuaris amb 305 professionals, els quals es distribueixen en diferents categories com psicòlegs, auxiliars, tècnics d'avaluació i orientació, educadors, psicopedagogs o un metge, entre d'altres. La directora general ha afegit que aquest equip multidisciplinari s'orienta i guia les seves accions cap a un model d'atenció integral i centrada en la persona.

El pla estratègic fins al 2020 ha permès a la fundació aconseguir diferents reptes tant a nivell d'atenció directa de l'usuari com també a nivell organitzatiu. Entre les fites aconseguides, destaca l'aplicació de nous models d'atenció i metodologies de treball amb un model d'atenció integral i centrada en la persona i amb un model d'atenció centrada en la família i entorns natural amb el servei d'atenció precoç. A banda, també s'ha creat i implantat l'àrea d'atenció sociosanitària amb un pla de salut específic per a cada usuari i amb professionals especialitzats. Finalment, la fundació ha triplicat la inversió en formació als professionals arribant fins als 75.000 euros. "L'estratègia que tenim és formar professionals que tenen un lloc estratègic i que aquests formin la resta de la plantilla", ha indicat Mandicó, afegint que l'objectiu final sempre és millorar la qualitat de vida de l'usuari i que aquest se senti independent, autònom i feliç.

D'altra banda, la fundació va engegar fa uns anys una empresa d'incursió sociolaboral a Sant Julià. En el total de la fundació, al voltant de 90 persones treballen en diferents línies de negoci com per exemple en l'elaboració d'articles i regals, en la missatgeria, el càtering o com a personal de suport en empreses de manteniment i en l'àmbit administratiu. Mandicó ha informat que ara estan tornant a reactivar aquestes línies, les quals es van veure aturades per la pandèmia, i la idea és "anar creant més línies de negoci i desenvolupar molt la línia de creació d'articles de greal", ha especificat, ja que es tracta d'un entorn més protegit que en una empresa ordinària.

Afectació de la Covid-19

Tot i que la pandèmia ha afectat a tothom, des de la fundació en fan un balanç positiu. "Els usuaris han fet un exercici d'adaptació de les mesures preventives molt positiu", ha indicat la directora general. Al llarg d'aquest temps, s'han efectuat diferents tallers pedagògics, s'ha fet molt acompanyament, i hi ha hagut una atenció psicològica molt intensa, ha explicat, afegint que el coronavirus va entrar a la fundació de forma molt controlada i que per tant, no van tenir cap ingrés greu.

Mandicó també ha informat que des de l'inici de la pandèmia van configurar una comissió de seguiment que es reunia setmanalment activant protocols i fent la comunicació amb les famílies. "L'experiència de la Covid-19 ens ha fet veure que l'interior i les nostres instal·lacions són molt importants", ha conclòs Mandicó.