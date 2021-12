El Funibus entra en funcionament aquest dissabte amb freqüències cada 15 minuts

EncampEl comú d'Encamp dona el tret de sortida a la temporada d'hivern amb l'activació del Funibus aquest dissabte, amb freqüències cada 15 minuts, i l'entrada en vigor de les tarifes gratuïtes d'aparcament per a esquiadors. Ho ha informat aquest divendres el cònsol menor de la parròquia, Jean Michel Rascagnères, qui ha posat en relleu que el servei de transport fins al Funicamp respecte "estrictament" les mesures sanitàries establertes pel Govern, les quals limiten l'aforament al 70% de la seva capacitat. "El Funibus està sotmès a les regles que dicta el Govern i l'aforament està limitat al que s'ha fixat", ha dit.

En relació amb la iniciativa de la corporació per oferir aparcament gratuït als esquiadors, siguin residents o turistes, Rascagnères ha puntualitzat que s'han habilitat un total de 215 places a quatre aparcaments cèntrics de la vila, concretament el dels Arinsols, el de Terres Primeres, el del Prat de Baró nou i el del Prat de l'Areny, "tots ells situats prop de les parades per on passa el Funibus". Així doncs, ha recordat que es tracta d'un projecte que el comú volia tirar endavant la temporada passada, però a causa de la irrupció de la pandèmia del coronavirus "vam haver de fer marxa enrere".

Rascagnères ha explicat que la voluntat de la corporació és impulsar que els esquiadors descobreixin Encamp aprofitant els vals de gratuïtat dels aparcaments. "La idea és atreure els esquiadors cap al centre de la vila amb un aparcament gratuït que aniria de les vuit del matí a les dotze de la nit, tenint en compte que entre les cinc i les sis de la tarda, quan la gent baixa d'esquiar hi ha moltes retencions". A més, ha apuntat que la iniciativa s'inscriu dintre de les accions que desenvolupa el comú per reactivar econòmicament la parròquia, tot assenyalant que el fet de poder aparcar gratis fins a les dotze de la nit "els dona l'oportunitat de sopar a la vila i donar vida als nostres comerços".

En referència al model d'abonament dels tiquets amb descompte al 100% en l'aparcament, el cònsol menor ha indicat que els residents i visitants podran bescanviar els seus tiquets de pàrquing a l'Oficina de Turisme situada al Funicamp, en el moment d'accedir-hi o quan finalitzi la jornada d'esquí. A més, ha puntualitzat que si la iniciativa té un gran èxit, des de l'administració comunal no descartarien ampliar el nostre de pàrquing i places disponibles, sempre tenint en compte que "hem de permetre als residents a Encamp i als abonats de poder utilitzar els aparcaments".