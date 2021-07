Un Funicamp d'estiu carregat de novetats

EncampEncamp ha inaugurat aquest dissabte la temporada d'estiu del Funicamp carregat de novetats que facilitaran el lleure als visitants de la parròquia. D'entrada, el comú ha reforçat el servei d'autobusos amb tres vehicles que, a diferència de l'any passat, faran trajectes circulars cada 15 minuts. A més, d'un dels tres autobusos permetrà l'accés a les persones que vagin acompanyades dels seus gossos. El circuit portarà els visitants, un cop hagin pujat amb el Funicamp, de l'Orri del Cubil, on un guia els farà una explicació de manera gratuïta, passant pel llac dels Pessons fins a l'acabat de restaurar Orri d'Encenrera. Tal com ha explicat el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica d'Encamp, Nino Marot, "és un entorn que té molt bona acollida pels turistes i per tal de fer-los l'experiència més completa, enguany hem fet un acord amb Grandvalira per oferir el que anomenem 'forfet de quatre valls', amb l'objectiu que el visitant pugui agafar quatre telecabines diferents durant la seva estada, que són el Funicamp, el telecabina d'Ordino-Arcalís, el de Canillo i el de Soldeu". Aquest forfet té un preu de 14 euros, amb el servei d'autobús inclòs, i es pot comprar per un dia, dos o quatre dies.

Una altra de les novetats és el canvi del val de descompte per a refrigeri que el comú d'Encamp donava l'any passat a tots aquells que pujaven al Funicamp. Ara es dona un tiquet vàlid per a un refresc als bars de la parròquia en comptes del val d'un euro de descompte d'edicions anteriors. "Hem volgut millorar aquest producte i així, d'aquesta manera, mantenim actius els establiments de la parròquia i puguin gaudir del poble una vegada han gaudit de l'experiència del Funicamp", ha remarcat Marot. Pel que fa a altres canvis, també s'ha habilitat una caseta d'informació a la sortida de Solanelles, on s'obre el bar Colibrí, es reforçaran els cartells de BTT, que guanyen dues rutes noves i es recupera l'entrada del hall al Funicamp després que durant l'any passat la pandèmia obligués a tancar-lo.

La temporada d'estiu del Funicamp s'allargarà fins al 12 de setembre i el comú preveu que hi passin unes 15.000 persones, una xifra similar a la de l'any passat. "No volem pensar en un nombre exacte perquè, tot i haver millorat la situació sanitària, estem en un moment de pandèmia, però som optimistes i hem millorat la comunicació del Funicamp per a l'accés de persones de països veïns, -nord de Catalunya i sud de França-, i esperem que tingui molt bona acollida", ha assegurat el conseller encampadà. Val a dir que aquells visitants que només vulguin fer un trajecte al Funicamp, perquè volen baixar a peu o en bici, podran seguir comprant el bitllet d'un sol viatge a 6 euros (i d'11 euros amb la tornada). L'accés a les cabines del Funicamp es farà per nuclis familiars i amb mascareta, a fi de complir les mesures sanitàries establertes.

El comú d'Encamp prepara encara més novetats que es donaran a conèixer la setmana vinent. Està previst que dimecres ja estigui enllestit el Pont Tibetà, al qual es podrà accedir des del punt intermedi del Funicamp i preveu obrir dos telecabines al Pas de la Casa que facilitaran l'accés a l'Estany de les Abelletes.

Inversió completada

Per la seva banda, la consellera de Finances del comú d'Encamp, Josefina Rodríguez, ha anunciat que des de l'any passat es va liquidar el pagament del Funicamp i a partir d'aquest any, "hi haurà guanys". Rodríguez ha afegit que haver acabat amb aquesta despesa "suposa un estalvi, perquè és el comú qui finançava la inversió". S'ha de tenir en compte, però, que de mitjana el manteniment de la infraestructura té un cost d'un milió d'euros.