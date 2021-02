Gairebé 2.000 signatures en tres dies perquè reobrin els parcs infantils

Andorra la VellaFa tres dies que una usuària de la plataforma virtual de recollida de signatures change.org va decidir impulsar una acció per demanar al Govern que, entre la flexibilització de mesures restrictives per mirar de reduir els contagis del SARS-CoV-2, inclogui la reobertura dels parcs infantils.

L'exposició de motius de la petició explica que “tenim els parcs infantils tancats a causa de la pandèmia. Això està fent que tots els nens, petits i grans es concentrin a la mateixa plaça, al mateix punt on se'ls permeti passar l'estona després de classe. La conseqüència són places i zones verdes saturades, mentre pares vigilen que els grans no ensopeguin amb els petits, perquè tots tenen dret a jugar però clar, és complicat conviure quan tens 12 anys i comparteixes plaça amb nens de 2... Per què seguim amb aquesta mesura? Quina diferència hi ha entre seure a un gronxador o seure al trenet que hi havia davant de l'Illa? Quina diferència hi ha en jugar a la plaça o jugar al parc? Acabem! Unim-nos per dividir-nos! Els nens necessiten els parcs, fem-ho per ells”.

En tres dies, la petició a la coneguda plataforma, amb diverses crides també a les xarxes socials perquè la ciutadania s'animi a signar, compta amb gairebé 2.000 suports.

Crida a les xxss