Gairebé un milió d'euros per a millores a l'Escorxador Nacional

Andorra la VellaEl Govern ha adjudicat per un import de gairebé un milió d'euros, concretament 971.000, les obres corresponents a la fase 2 de l'Escorxador Nacional. Tal com ha posat en relleu el ministre portaveu, Eric Jover, aquestes obres entren dins el procés "de millora contínua" d'aquestes instal·lacions i han de servir per refer el paviment de la planta baixa, instal·lar una nova cambra frigorífica o habilitar una nova sala d'especejament. Els treballs tindran una durada de dotze setmanes i les durà a terme Urcosa.

També ha estat adjudicada aquest dimecres la fase 1 de les obres a la façana de l'edifici administratiu de l'Obac. Tal com ha destacat Jover es duran a terme les obres en diferents fases per reemplaçar la façana i treballar d'aquesta manera en la política d'eficiència energètica. L'empresa adjudicatària ha estat Urcosa, que rebrà un import de 626.325 euros per la realització d'aquesta feina. La primera fase del projecte, la que ara s'ha adjudicat, consisteix a actuar sobre la façana que dona al carrer Ciutat de Sabadell. Els treballs consisteixen en la retirada de l'actual mur cortina –principal punt de filtracions d'aigua–, que provoca un gran consum energètic. El mur se substituirà amb la construcció de nous ampits i amb nous tancaments de vidre i un canvi en l'aïllament de tota la façana per aconseguir un alt estalvi d'energia durant tot l'any.

També s'han adjudicat els treballs per a l'enderrocament de la casa Parramon de la Massana, uns treballs que durà a terme Progec i que han de tenir una durada de vuit setmanes. El cost de l'enderrocament és de 83.000 euros i tal com ha manifestat Jover és un pas previ per definir què hi ha d'anar en aquest espai. En aquest sentit, ha manifestat que es mirarà que sigui una infraestructura de servei públic i que si s'enderroca la casa és perquè "l'edifici no té gens d'interès" i per evitar els riscos que pot comportar la degradació de qualsevol immoble antic.

D'altra banda, s'han licitat els treballs de rehabilitació de la façana de la depuradora del Pas de la Casa. L'actuació se centrarà en les parets exteriors, que actualment es troben en un estat important de degradació.