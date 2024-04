Gairebé dos milions de visites al vídeo de la polèmica lingüística de la creperia d'Andorra la Vella

Andorra la VellaEl vídeo gravat pel dependent de la Creperia de la Rotonda d'Andorra la Vella on diu a un client "fatxa" perquè l'insta a què l'atengui en català ja frega els dos milions de visites. Es titula "el cliente me obliga a hablar en catalán pero prefiero hablar en español" i ha acabat en el centre d'una polèmica sobre la llengua. El vídeo, publicat per Poble Andorrà fa dos dies, ha enfrontat als que defensen que el dependent té la llibertat de parlar l'idioma que vulgui i els que diuen que té l'obligació d'atendre en català si li demanen perquè és l'única llengua oficial a Andorra. La polèmica ha travessat la frontera i ha passat a Espanya on el vídeo de TikTok d'Ahmed s'ha viralitzat i ha fet el salt fins a superar els 1,8 milions de visites en només dos dies.

Ahmed diu que està molt agraït pels milers de seguidors que ha passat a tenir arran d'aquest vídeo, però al mateix temps manifesta estar "cansat" de les conseqüències de ser famós perquè assegura que no pot anar enlloc sense que la gent es posi a parlar amb ell o fer-se fotos.