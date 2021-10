Galabert aprofita l'estada a Dubai per mantenir diverses reunions

DubaiEl secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació i comissari general del pavelló d’Andorra, Marc Galabert, s’ha reunit aquest cap de setmana amb la secretària general de la Francofonia, Louise Mushikiwabo, durant la celebració de l’Expo 2020, a Dubai. Galabert i Mushikiwabo ja havien mantingut una trobada anterior tot just ara fa un any, quan la mandatària va ser a Andorra en visita oficial. Així, en aquesta ocasió han pogut abordar i intercanviar visions sobre la importància de la innovació en la recuperació econòmica postpandèmia.

En aquest sentit, Mushikiwabo –que va fer el discurs inaugural dels actes de la Francofonia a l’Expo– va destacar “la importància de fer xarxa entre països francòfons” i va esmentar el Principat com un exemple de país petit que amb la seva presència a Dubai busca “reforçar la seva aposta per a l’obertura econòmica i el foment de la innovació”.

D’altra banda, Galabert també ha mantingut trobades bilaterals amb els seus homòlegs de països de l’entorn en tant que comissari general del pavelló d’Andorra. Així, s’ha reunit amb José Andrés Torres, que és president d’Acció Cultural Española, i Luis Castro Henriques, que alhora ostenta la presidència de l’agència d’inversió i comerç exterior de Portugal. És previst que els propers dies també realitzi visites oficials als pavellons de Rússia, Israel i França –que aquest cap de setmana va celebrar el seu dia nacional amb la presència del titular d’Afers Europeus i Exteriors, Jean-Yves Le Drian–.

Així mateix i amb la finalitat d’explorar sinergies i col·laboracions en el marc de les setmanes temàtiques i altres punts d'interès comú, Galabert s’ha reunit amb els representants dels pavellons de San Marino i Mònaco –amb qui ha pogut tractar sobre l’acord d’associació amb la UE–, Luxemburg –amb qui han abordat temes econòmics i compartit l’estratègia d’innovació d’Andorra–, Estònia –amb qui s’ha compartit el projecte de transformació digital del país–, Canadà –país amb el qual Andorra té relacions en matèria de recerca així com acords educatius– i Finlàndia –per tal de conèixer el seu model d’innovació i d’educació–.

Pons ofereix una conferència a l'esdeveniment People for the Planet a l’Expo 2020

Precisament aquest dilluns, el director d’Andorra Recerca i Innovació i també vicecomissari del pavelló, Marc Pons, ha participat en una taula rodona en el marc de la setmana temàtica sobre canvi climàtic i biodiversitat. Pons ha destacat que “els països petits tenen avantatges a l’hora de generar sinergies per desenvolupar solucions per fer front a la transició ecològica”. En aquest sentit, ha defensat que Andorra és un país pioner en el desenvolupament de legislació i regulació en matèria de canvi climàtic i transició energètica, i que l’aproximació de 'living lab' d’innovació oberta “és un marc efectiu per a afavorir el desenvolupament i la implementació d’estratègies i productes que permetin aportar solucions innovadores en aquest camp”.

Finalment, Pons ha posat exemples de cocreació que ja es treballen al Principat en l’àmbit de la recerca, el sector privat, l’administració pública i la ciutadania en aspectes com la mobilitat, l’energia o la resiliència del sector de la neu.

L’Exposició Universal de Dubai va obrir portes el divendres 1 d’octubre, amb la presència de més de 190 països participants. El pavelló d’Andorra, situat al districte de la sostenibilitat, ha rebut durant els tres primers dies 587 visites de 55 nacionalitats. Entre ells, la primera parella de visitants del Principat.