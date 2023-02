Gastronomia suïssa a taula

Si barregem conceptes com hivern, muntanya, baixes temperatures, esquí i formatge ràpidament ens ve al cap la imatge d'una raclette o fondue. Ara bé, si a tots als mots anteriors li afegim un ingredient com el pa, llavors ja sabem de què parlem: de la fondue o fondú. Aquest és un menjar típic de Suïssa, originari dels massissos muntanyosos de Jura i nord dels Alps que s'elabora, normalment, a base de formatges gruyère, appenzeller, vacherin i tete de moine que es fonen en un cassó, acompanyats de vi blanc i aromatitzats amb kirsch (aiguardent obtingut per la destil·lació del suc fermentat de les cireres). Aquesta és la recepta original i totes les varietats de formatges esmentades es troben a la formatgeria de Pyrénées Andorra.

La cava de formatges del supermercat de Pyrénées Andorra concentra l'oferta més gran del país pel que fa a formatges. L'espai reuneix més de 300 varietats de formatge diferents, únics i exclusius, que s'ofereixen per tall i peça sencera segons les necessitats de cada client. I com no podia ser d'una altra manera, el formatge suís té el seu raconet.

El formatge és l'ingredient protagonista, però l'aparell on s'ha de fer l'elaboració també és el centre de totes les mirades i mai millor dit. Així que si no tens el recipient on fer la fondue, a la secció de parament per la llar, a la tercera planta, trobaràs diferents models de recipients per a preparar aquesta recepta culinària.