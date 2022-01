La Germandat de Sant Sebastià disposarà d'un nou local amb sala de vetlla

Sant Julià de LòriaTal dia com avui de fa 10 anys, el 20 de gener de 2012, va ser notícia...

La Germandat de Sant Sebastià ha fet realitat finalment una de les demandes que venia reclamant des de fa anys, la de disposar d'un local propi on instal·lar una sala de vetlla per als germans i per a tots els lauredians. El Comú de Sant Julià ha renunciat a un contracte de lloguer perquè la Germandat pugui accedir a una casa ubicada al costat de l'església de la parròquia, segons ha explicat el president de l'entitat Enric Naudi.

La Germandat de Sant Sebastià ha celebrat aquest divendres la seva diada, durant la qual, a més d'organitzar la tradicional escudella, ha celebrat l'assemblea anual de l'entitat. Ha estat durant aquest acte que s'ha donat llum verda per signar un contracte de lloguer per aconseguir un local que servirà d'una banda de seu social de l'entitat, i de l'altra per ubicar una sala de vetlla.

Segons ha explicat el president de la germandat, l'exconseller Enric Naudi, el local estarà obert a tots els lauredians, però els germans de Sant Sebastià tindran prioritat i avantatges en el seu ús. Una bona notícia per l'entitat que ho havia demanat en reiterades ocasions.

Es tracta d'una casa de tres plantes de 50 metres quadrats que fins ara tenia llogada el Comú de Sant Julià i a la qual ha renunciat perquè l'entitat pugui negociar amb els propietaris i obtenir unes condicions 'molt avantatjoses', ha indicat Naudi. L'edifici de pedra amb balcons de fusta està situat a prop de l'església, una ubicació molt cèntrica i ben valorada pels membres de la germandat.

Com ha indicat Enric Naudi, 'ens mourem ràpidament' perquè la sala de vetlla pugui entrar en funcionament quant abans millor. Per fer-ho, primer hauran de realitzar els tràmits burocràtics corresponents, després caldrà fer un estudi per veure en quin estat es troba la casa i per últim caldrà buscar el finançament per poder tirar endavant les obres necessàries per adequar l'espai.