La gestió de la pandèmia: un bé pels comuns i un notable pel Govern

Andorra la VellaLa població d'Andorra valora més positivament la gestió de la pandèmia duta a terme pel Govern que la que han fet els comuns, segons revela l'enquesta ciutadana impulsada pel PARS, el centre de càlcul i recerca social creat per l'ANA Economia. L'estudi, que s'ha fet sobre una mostra de 429 entrevistes a individus de més de 15 anys, detalla com els ciutadans atorguen una nota mitjana de 7,1 a la tasca de l'executiu, mentre que la qualificació mitjana dels comuns se situa en un 6,34.

A escala nacional, els ciutadans estan satisfets, en general, amb la gestió sanitària (7,71) i informativa (7,51) de la crisi sanitària, mentre que la nota baixa en aspectes com la tornada a les aules (6,73) i la gestió social (6,63), quedant a la cua la gestió econòmica, que assoleix una nota mitjana de 6,26 en una escala de 10. D'aquesta manera, mentre que un 67% dels andorrans fa una valoració global positiva de l'executiu, el 25% li dona un aprovat just i tan sols el 9% el reprova.

Si es fa una classificació per gèneres i franges d'edat, les dones (7,05) atorguen una nota més baixa que els homes (7,15), i és la població més jove, aquella compresa entre els 15 i els 29 anys, qui valora amb menys nota la gestió del Govern, amb un 6,74. En el cas de les persones a partir de 30 anys cap amunt, la nota se situa en un 7,19. Tanmateix, les persones d'altres nacionalitats (7,2) valoren més positivament l'executiu que no pas els mateixos andorrans (7,18) i els residents de nacionalitat espanyola (6,92).

En el cas de la gestió comunal, el 50,5% dels enquestats afirmen que ha estat bona, mentre que el 34% només l'aproven i el 17,5% restant la suspenen. En concret, un 17,9% qualifica les corporacions amb una nota excel·lent, un 32,6% amb notable, i un 7,8% diu que ha estat molt deficient. Per parròquies, els més satisfets amb la gestió comunal són els residents a Encamp (7,05 sobre 10), mentre que la població més crítica es concentra a Andorra la Vella (5,69 sobre 10). La resta de parròquies com Canillo (6,27), Ordino (6,26), la Massana (6,53), Sant Julià de Lòria (6,76) i Escaldes-Engordany (6,51) atorguen unes notes similars.

Quant a la diferenciació per gèneres, en aquest cas són els homes, amb una nota mitjana de 6,43, qui puntuen millor la gestió comunal, mentre que les dones atorguen una nota de 6,25. Pel que fa a les franges d'edat, els joves són qui tenen una millor valoració dels comuns durant la crisi sanitària, amb un 6,4, mentre que dels 30 cap amunt la nota no supera el 6,35.

A l'últim, l'enquesta també revela com el 66,5% de la població està d'acord a dir que la gestió de la crisi de la Covid-19 ha fet que se sentin orgullosos del seu país, mentre que el 26% no es pronuncia i tan sols el 7% no hi està d'acord. Aquestes dades, per tant, representen una nota mitjana de 3,86 en una escala de 5. En aquest sentit, tant els homes com les dones tenen una visió similar, tot i que és la població major de 45 anys qui dona la nota més alta, amb un 4,05 sobre 5.