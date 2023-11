'La gestió responsable de l'aigua' protagonista a les terceres jornades de l'energia

Andorra la VellaEl cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha presentat la tercera edició de les jornades de l’energia i ciutats sostenibles. La iniciativa, enguany sota el títol ‘Energia renovable i aigua’ l’organitzen de manera conjunta el comú de Sant Julià de Lòria, Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) i l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), present a les jornades per segon any consecutiu. La roda de premsa ha comptat amb la participació del director general de FEDA, Albert Moles; de la cap del departament de comunicació de FEDA, Carolina Gómez; i del secretari tècnic de l’EFA, Joan Tomàs.“De mica en mica anem assolint l’objectiu marcat a l’inici del mandat, la finalitat gràcies a la qual va sorgir la idea i la posada en pràctica d’aquestes jornades: convertir la parròquia de Sant Julià de Lòria en un referent al voltant de la sostenibilitat i les energies renovables; una meta obligatòria tenint en compte l’emergència climàtica vigent”, ha declarat Majoral.

El secretari de l’EFA, Joan Tomàs, ha remarcat que la seva participació a les jornades és important i necessària. “Tenim un ‘partner’ institucional (el comú de Sant Julià de Lòria, encarregat de liderar aquesta conscienciació pel que fa al canvi en el model energètic, a l’eficiència, i a la gestió de l’aigua, un recurs cada dia més escàs; tenim un ‘partner’ tecnològic, FEDA, que desenvolupa amb èxit la tasca de produir i distribuir l’energia de manera responsable; i també fa falta un ‘partner’ emprenedor com és el teixit empresarial, en què l’EFA representa una part molt important de compromís al país, que abasta generacions”. Reig ha afegit que el repte plantejat pel canvi climàtic a la quotidianitat de les persones es pot resoldre “amb consciència, i sobretot amb innovació”.

“Les ponències d’aquest any seran de gran qualitat” ha afirmat la cap del departament de comunicació de FEDA, Carolina Gómez. “Hem de ser molt conscients de què l’aigua és un recurs cabdal que no es pot malgastar, que s’ha d’aprofitar tant com sigui possible”.

La tercera edició de la jornada de l’energia i les ciutats sostenibles tindrà lloc el matí del proper 30 de novembre; l’acte de benvinguda serà a càrrec del cònsol major del comú de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral; del director general de FEDA, Albert Moles; del president de l’EFA, Daniel Armengol; i del ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal.

La trobada es dividirà en dos blocs, el primer titulat ‘L’aigua; primera font d’energia renovable’, i el segon ‘La consciència sobre el consum d’aigua en les empreses’.

Comptarà amb la participació de diversos ponents de prestigi, com són el director i gestor de RIDAO, Lluís Ridao; la investigadora d’Andorra Recerca i Innovació, Marta Domènech; el cap d’explotació de FEDA, Domènec Torra; el cap de producció d’Holaluz, Narcís Matabosch; el director tècnic de Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria, Joan Carles Grau; el cap d’àrea de Medi Natural Biodiversitat i Paisatge, Josep Maria Naudí; la membre de la direcció de Tag Systems Sau, Assumpció Majoral; el director de nous projectes del Grup Heracles, Joan Rodés; o el director de BMS Consultoria estratègica by BOMOSA, Albert Batalla.

La voluntat de les jornades de l’energia i les ciutats sostenibles és convidar a la reflexió entorn de la situació d’emergència climàtica que pateix el planeta; són un espai de debat on tothom té l’oportunitat de compartir les seves opinions, proposar solucions i aportar idees per tal de reconduir o intentar atenuar els problemes generats per la mala gestió dels recursos naturals.