La gestora de Pallardó a BPA sabia que es blanquejaven diners dels xinesos

Andorra la VellaEls policies que han investigat el cas Gao Ping a Andorra de blanqueig de més de 70 milions d'euros de la màfia xinesa a través de BPA estan declarant en el judici. Els agents expliquen quin era el sistema de rentat de diners i per donar-hi suport estan mostrant les converses gravades per la policia espanyola que estava investigant la màfia xinesa del capo Gao Ping que operava en el país veí. En les converses van quedar gravats persones vinculades a BPA, ja que l'organització criminal enviava els diners al Principat, fonamentalment a través del testaferro Rafael Pallardó, i posteriorment el capital era enviat des d'Andorra a la Xina.

María José Jordà, coneguda com a Coté, és la germana de l'actor porno Nacho Vidal i era la nòvia de Rafael Pallardó. Coté també va ser una de les intermediàries amb compte a BPA que s'utilitzaven en l'esquema de blanqueig. En una de les converses gravades per la policia espanyola, la gestora de Pallardó a BPA, Amaya de Santiago, pregunta a Coté per les inversemblants factures que justifiquen els diners que s'envien. Suposadament, hi ha un negoci on es compren ampolles (a 14-15 dòlars) i s'omplen de perfum i es venen a 70 dòlars. En la conversa gravada, de Santiago arriba a dir a Coté que hi ha "20.000 ampolles més" comprades de les que s'envien. I la gestora acaba deixant clar a la germana de Nacho Vidal que el que està fent és blanquejar diners.