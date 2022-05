Gil descarta noves inversions en 'totxo o formigó' a Naturlàndia

Sant Julià de LòriaTal dia com avui de fa 10 anys, el 26 de maig de 2012, va ser notícia...

"No hi haurà més inversions en totxo o formigó". Aquesta ha estat la promesa que la cònsol major de Sant Julià, Montserrat Gil, ha fet a la minoria en la primera trobada sobre Naturlàndia mantinguda entre ambdues parts i que ha desvetllat aquest dissabte el cap de l'oposició Rossend Areny. Gil ha confirmat que de moment es descarta la construcció d'un hotel o refugi d'entrenament en alçada, com s'incloïa en el projecte inicial. A més, les edificacions existents, ha dit, no es veuran un cop acabada l'obra ja que quedaran integrades en la natura.

La cònsol també ha explicat que el parc d'animals serà més pedagògic, tot i que aquest punt ja constava en el pla original. Segons ha expressat Montserrat Gil, a la part de sota de l'amfiteatre 'es pot donar molta informació pedagògica sobre els animals del parc' per exemple la història de l'ós i del llop i de l'entorn on es troben. Gil ha manifestat que es va facilitar tota la informació a la minoria i se'ls va explicar els projectes encarrilats i algunes variacions que s'han fet al projecte inicial. "De tots els canvis que hi hagin s'informarà de primera mà", ha afirmat la cònsol, motiu pel qual considera que en les reunions que mantindran periòdicament "hi haurà bona sintonia".

Des de la minoria, Areny ha afirmat que "apreciem la periodicitat de les reunions" però ha considerat que és difícil treballar conjuntament perquè no formen part de l'òrgan on es prenen les decisions. Per tant, segons el cap de l'oposició, només poden 'esmenar o comentar allò que nosaltres considerem'. Amb tot, ha insistit que 'en construir totxo per a un parc d'animals engabiats no hi veiem ni hi veurem atractiu' i per això ha celebrat el replantejament més pedagògic, així com l'aturada de les inversions en construcció al Pla de Conangle. La cònsol major laurediana també ha aprofitat la Diada de Canòlich per donar més detalls sobre la nova atracció del camp base. Es tracta de diferents circuits amb cordes i tirolines, 'una atracció compactada que pot anar bé per treure cues del Tobotronc', ha dit. Tindrà una alçada de 14 metres, hi podran accedir persones de 4 a 80 anys i 's'adapta molt bé a l'entorn', ha expressat Gil.

Cues per la rotonda de connexió amb el vial

Un altre tema sobre el que s'han manifestat la majoria i l'oposició laurediana han estat les retencions que estan causant en els darrers dies les obres del vial als voltants de la plaça laurèdia. D'una banda, la cònsol major, Montserrat Gil, ha instat als conductors a tenir paciència ja que 'en un mes o un mes i mig s'acaben les obres i s'acabaran les cues'. De l'altra, el cap de la minoria, Rossend Areny, ha qualificat la rotonda de 'mal menor' ja que aquesta ha d'existir per connectar la parròquia amb la nova infraestructura. Malgrat això, ha reiterat que els socialdemòcrates 'sempre vam defensar un túnel de punta a punta, de la carretera de Fontaneda a la d'Aixovall, sense molèstia pel poble'. Areny també ha lamentat la desaparició de la plaça laurèdia com a espai social i lúdic de la parròquia i ha considerat que es podria haver fet una via 'molt abans i més directa' que hagués alleugerit el trànsit de forma més important.