GosSOS presenta #apadrinaGosSMS, una nova campanya d’apadrinament a través de l'enviament d’SMS

Andorra la VellaL'associació GosSOS llença la campanya #apadrinaGosSMS que té per a objectiu facilitar l'apadrinament d'alguns dels gossos que estan en acollida o en llars vulnerables. Tothom qui vulgui hi pot col·laborar dins del projecte SMS Social d'Andorra Telecom. Així, qui vulgui apadrinar a un dels gossos acollits, només cal que enviï el nom del gos al 607. Automàticament rebrà un missatge on se li demanarà que confirmi que vol apadrinar omplint un breu formulari on haurà de donar el seu consentiment. Un cop fet aquest pas, el padrí o la padrina rebrà cada setmana un missatge recordant que enviï l'SMS per continuar apadrinant el gos i ajudant a la seva manutenció. Cada missatge setmanal té un cost d'un euro que és íntegre per a GosSOS.

Cal tenir en compte que l'entitat animalista assumeix el cost de tenir cura d'un gos en situació d'acollida i també dona suport a animals que viuen en una llar vulnerable col·laborant principalment en les despeses d'alimentació i veterinàries, però també en joguines, i en altres articles com les corretges i els collars per sortir a passejar.

A través d'un comunicat, l'entitat explica que es vol arribar a moltes més persones que, de manera fàcil i amb donatius petits però regulars, puguin col·laborar i apadrinar aquests gossos. A més, afegeixen que aquesta nova iniciativa ajudarà a cobrir part de les despeses que té la manutenció dels gossos acollits o que conviuen en llars vulnerables perquè el seu dia a dia sigui el millor possible.