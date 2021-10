GosSOS supera el miler d'euros recaptats amb l'SMS solidari d'Andorra Telecom

Andorra la VellaLa campanya solidària de finançament d'ONGs a través de l'enviament d'SMS d'Andorra Telecom està sent molt positiva per a GosSOS. L'associació de protecció animal i gestora de la gossera d'Andorra ha aconseguit recaptar 1.006 euros des del 24 de juny gràcies a la solidaritat de la ciutadania andorrana.

A banda de l'opció més clàssica d'enviament d'SMS al 607 amb la paraula 'GosSOS', que ha recaptat 457 euros, l'entitat va posar en marxa a finals de juliol la possibilitat d'ajudar amb un euro per SMS a diversos gossos que estan en cases d'acollida. Així, la campanya #apadrinaGosSMS, que consisteix a enviar un SMS amb el nom del gos al 607, ha recaptat fins al moment 549 euros.

Aquests animals estan en acollida o en llars vulnerables i als quals se'ls hi ha pogut atendre en despeses d'alimentació i veterinàries, gràcies als participants benefactors. "El sistema d'apadrinament via SMS és molt senzill i ens ha servit per anar recordant de manera contínua als 'padrins' d'aquests gossos la necessitat que tenien de manutenció", ha explicat el president de GosSOS, Manel Garcia, qui ha volgut agrair la solidaritat de la societat andorrana. Garcia ha agraït també a Andorra Telecom "la possibilitat de disposar d'una eina de suport com l'SMS Solidari".

Nova campanya amb 'Mi grano de Arena'

Per altra banda, l'associació ha posat en marxa una nova campanya mitjançant la Fundació 'Mi grano de arena', per ajudar al Fooly, un gos creuat de labrador de quatre anys i mig, que n'ha passat tres a la gossera i ja començava a patir mentalment i física el fet de no tenir una llar: "El Fooly presentava des de fa uns mesos comportaments que posen en perill la seva salut, com poden ser girs repetitius i obsessius dins la seva gàbia, agressivitat cap a la resta de gossos i rebots constants a dins de les parets de les gàbies", ha explicat Jesús Cardesín, responsable de la gossera.

Per tal d'ajudar-lo, "hem posat en marxa la campanya 'Ajuda'ns a ajudar al Fooly', que té com objectiu aconseguir 3.000 euros per tal de poder atendre'l durant 12 mesos a Territori Caní, una residència situada a Vic, on els seus especialistes l'hi baixaran l'estrès causat per les pors, per tal de millorar el seu comportament i que tingui una oportunitat de ser adoptat en un futur", com ha especificat Cardesín.

De moment, la campanya ha aconseguit 1.163 euros gràcies a 28 donacions realitzades i encara estarà oberta 155 dies més per aconseguir els 3.000 euros que es necessiten. Amb la quantitat recaptada fins al moment, ja s'ha pogut traslladar al Fooly a aquesta residència durant els primers mesos.

La campanya de pinso solidari arriba a CityXerpa

Finalment, cal recordar que GosSOS ha signat un acord amb CityXerpa, gràcies al qual la participació en la campanya 'Convida'm a menjar', que dona un sac de pinso extra a la gossera per cada sac comprat a la mateixa gossera, ja es pot fer des de casa, sense necessitat de desplaçaments, a través de l'App CityXerpa.

Des de l'associació han explicat que "el ritme de compres i donacions durant la primera setmana d'aquesta nova modalitat està sent molt positiva", fet pel qual s'ha donat de nou les gràcies a la ciutadania per col·laborar amb les despeses d'alimentació del refugi d'animals que arriben als 10.000 euros anuals.