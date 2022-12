El Govern abonarà la part que la CASS no financi pel transport sanitari no assistit

Andorra la VellaEl Govern abonarà la part que la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) no financi pel servei de transport sanitari no assistit davant la decisió del Consell d'Administració de la parapública de no acceptar la proposta de preus de l'executiu. Ho ha manifestat el ministre de Salut, Albert Font, qui ha explicat que, tot i que sempre es tingui en compte la postura de la CASS, la nova tarifa del servei "entra dintre del pressupost pel 2023 de l'administració", motiu pel qual seran ells qui aporti la part proporcional que rebutja la seguretat social.

"La CASS només té en compte paràmetres numèrics i com els hi afecta en l'àmbit pressupostari, però des del Govern en tenim molts d'altres, com l'assistencial", ha exposat, posant en relleu que per l'usuari no tindrà cap afectació i continuarà pagant un 10%. D'aquesta manera, el Govern ha aprovat aquest dijous la nova tarifa pel transport sanitari no assistit, situant l'import del desplaçament individual d'anada i tornada en 4,40 euros per a l'usuari i 44 per la CASS, i per al transport col·lectiu de 3,05 euros per persona i 30,50 euros per la parapública.

Des de l'executiu recorden que per a l'activació del servei els usuaris han de contactar amb l'empresa, Ambulàncies del Pirineu, amb 24 hores d'antelació, exceptuant situacions justificades, i han de lliurar una còpia de la recepta mèdica. El tràmit es pot fer a través del telèfon 851801, al correu tna@ambulanciesdelpirineu.com o a la pàgina web www.ambulanciesdelpirineu.com. El nou servei de transport sanitari no assistit entra en funcionament el dia 2 de gener del 2023.