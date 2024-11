Espanya descarta l'ajuda d'Andorra, França i altres països per la DANA

Andorra la VellaGovern ha confirmat que els Bombers d’Andorra han ofert la seva ajuda als Bombers de València per fer front als danys causats pel recent temporal, però de moment no se’ls ha requerit.

França i El Salvador també s'han ofert a ajudar

Així mateix, el ministre francès de l’Interior, Bruno Retailleau, va detallar que França havia ofert el suport de fins a 250 bombers per ajudar en les tasques de rescat a les regions espanyoles afectades, incloent-hi la Comunitat Valenciana, Castella-La Manxa i Andalusia. Malgrat aquesta oferta, Retailleau va comunicar que el Govern espanyol ha decidit que, per ara, no necessita aquesta assistència.

En una conversa amb el seu homòleg espanyol, Fernando Grande-Marlaska, Retailleau va proposar l’enviament de 200 bombers. A més, tot el material necessari per a les operacions de rescat. Tanmateix, Grande-Marlaska va agrair l’oferta, assenyalant que Espanya disposa de mitjans propis i que ja s’ha mobilitzat l’Exèrcit per afrontar la situació.

El ministre d’Exteriors francès també va subratllar que la seguretat dels ciutadans francesos és una prioritat, ja que aproximadament 4.000 francesos viuen a la Comunitat Valenciana. La seva ambaixada i el consolat han estat mobilitzats per afrontar aquesta “situació extremadament complexa”.

El president d’El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciat aquest dijous que el seu país ha ofert al govern espanyol l’enviament de fins a 300 treballadors d’emergències i 20 tones d’ajuda per col·laborar en les zones afectades per la DANA. Les inundacions han causat un total de més de 200 morts i 1.900 desapareguts a la península, segons l'últim balanç oficial. Bukele ha informat a través de les xarxes socials que aquesta ajuda, preparada per ser enviada a València, inclou "equip, medicaments i subministraments bàsics".