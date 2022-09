Govern atorgarà llicències per construir abocadors provisionals

Andorra la VellaEls problemes que s'albiren per a l'abocament de terres de la construcció ha fet que el Govern mogui fitxa. D'aquesta manera, el consell de ministres ha aprovat aquest dimecres la licitació de l'atorgament de llicències per a la implantació i explotació de centres de transferència provisional de terres (CTPT). Es tracta d'una mesura provisional, ha exposat el portaveu del Govern, Eric Jover, per donar una solució a la manca d'abocadors on portar les terres i pedres procedents de les excavacions del país.

Així, Jover ha recordat que la competència dels abocadors és comunal, i que des del ministeri de Territori ja s'han mantingut diversos contactes per demanar-los el condicionament de nous espais amb la màxima celeritat possible. I és que a hores d'ara l'abocador de Beixalís està a punt d'arribar a la seva capacitat màxima, el del Pic de Maià només és utilitzable durant l'estiu per raons meteorològiques i el de la Juberrussa és de petita capacitat.

Donat que l'adequació de nous abocadors és un procés lent, que requereix trobar terrenys i fer-ne les avaluacions escaients, el Govern atorgarà llicències a empreses perquè construeixin CTPT de manera provisional. El plec de bases defineix les condicions administratives, tècniques i econòmiques per adjudicar l'atorgament de llicències per a la implantació i gestió d'aquests centres provisionals. La capacitat de cada CTPT pot ser d'entre 175.000 i 350.000 tones d'emmagatzematge, només podran emmagatzemar material procedent d'Andorra mentre aquest no es reutilitzi o es traslladi a un abocador autoritzat i amb una durada màxima d'un any. Un cop acabada la seva missió, el terreny haurà de retornar-se al seu estat original.

El text també estipula que el titular d'una llicència tindrà dret a percebre un cànon per part de les empreses que li portin terres i pedres. Es compon de tres trams: el preu de recepció, emmagatzematge i control del residu; la càrrega i transport a l'abocador definitiu i el cànon d'aquest abocament definitiu. De la mateixa manera, els CTPT estaran obligats a acceptar les terres que compleixin les condicions sempre que tinguin espai disponible, sense prioritzar ni denegar el servei a les empreses sol·licitants.

El concurs nacional es fa amb procediment obert i modalitat ordinària i les ofertes es poden presentar fins al 23 de setembre.