Govern continuarà "atent" als casos de Covid però deixarà d'actualitzar les dades sanitàries

Andorra la VellaQuatre dies després que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) decretés la finalització de l'emergència sanitària per la pandèmia de la Covid-19, el ministre de Salut en funcions, Albert Font, ha comunicat aquest dilluns que, malgrat que des del Govern es continuarà ben atent a l'evolució de casos i se seguiran promovent els plans de vacunació entre la població, s'ha decidit que a partir d'ara ja no es facilitaran les dades sanitàries als mitjans de comunicació i, per tant, al conjunt de la ciutadania. Almenys, això sí, mentre no hi hagi un nou repunt de contagis.

Malgrat aquest anunci, Font ha posat en relleu que des de l'executiu "continuarem tenint l'ull a sobre de la Covid i seguirem promocionant les campanyes de vacunació, d'higiene i d'higienització dels espais per evitar que la Covid torni a repuntar i afecti les persones més vulnerables". Precisament, ha manifestat que els contagis que s'estan notificant darrerament presenten una simptomatologia molt lleu o nul·la, la qual cosa provoca que no hi hagi cap mena d'incidència sobre les infraestructures sanitàries. A hores d'ara, ha dit, hi ha una seixantena de casos actius, "però no són dades que siguin fiables ara mateix perquè només hem detectat els casos que hem anat a buscar".

"Segurament hi ha persones contagiades en diferents àmbits, però al tractar-se d'una malaltia sense traducció clínica, no val la pena que destinem esforços sanitaris", ha exposat. En aquest sentit, s'ha referit al brot detectat a Clara Rabassa i a un nou que ha tingut lloc a Sant Vicenç d'Enclar, els quals tampoc s'han traduït en una "simptomatologia significativa".

Pel que fa a les mesures de prevenció i al decret que quinzenalment el Govern ha anat aprovant per tal d'imposar obligacions com pot ser l'ús de la mascareta, Font ha indicat que es tracta d'una qüestió que es parlarà "de portes endins" i serà en el proper consell de ministres quan es decidirà "si valdrà la pena retirar" les poques mesures que hi ha establertes. A partir d'ara, doncs, "no sé quina serà la política sanitària", però "està clar que tant per la grip com per la Covid no baixarem l'alerta ni la guàrdia, particularment pel que fa a les persones més vulnerables".

D'altra banda, i en resposta als mitjans de comunicació, Font no ha avançat el cost estimat que la pandèmia ha representat al Principat, ja que serà un import "molt difícil de calcular" però sobre el qual caldrà fer "una anàlisi", així com pel que fa a l'abast que la crisi sanitària ha representat en altres àmbits com l'econòmic, el social o el jurídic. També ha apuntat que serà difícil esbrinar quin ha estat el nombre exacte de persones que han traspassat amb o per Covid. "Ben fi serà el metge que pugui dir que una persona ha mort 100% per Covid i no per una patologia cardíaca, pulmonar o metabòlica", ha afegit.

Finalment, el ministre en funcions ha declarat que les ampliacions que s'han anat fent a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per tal d'acollir pacients Covid tornaran a emprar-se per "un ús més general", tal com ja va succeir després dels moments més durs de la pandèmia.