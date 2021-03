Govern diu que detecta 100 casos anuals de càncer i Assandca afirma que són 400

Andorra la VellaL'Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) fa temps que reclama al Govern dades reals sobre l'afectació del càncer a Andorra. Segons ha explicat aquest dimarts el president de l'entitat, Josep Saravia, les dades que ofereix el ministeri d'Afers Socials "són completament incorrectes", ja que xifren en un centenar les persones que pateixen la malaltia a l'any. D'aquesta manera, ha posat en relleu que d'acord amb un estudi publicat per un professional de la salut de manera independent, durant la pandèmia hi ha hagut uns 400 casos actius de càncer al Principat.

És per això que Saravia ha aprofitat una vegada més per reclamar un "cribratge" per detectar casos de càncer de còlon i de pròstata, sumant-se així a la demanda del president de la Federació de la gent gran, Fèlix Zapatero. "Fa molts anys que ho portem demanant. El càncer de pròstata és el que més pateixen els homes" i el que sembla que menys preocupa, ha afegit.

El president d'Assandca també ha assenyalat que l'estadística espanyola diu que "aquest any serà un dels pitjors pel que fa a mortalitat", ja que la desbordant ocupació dels hospitals per tractar pacients amb Covid-19 no ha permès detectar casos de càncer en el moment precís. Amb tot, ha insistit que "un càncer de còlon agafat a temps té molta sortida, però això no vol dir que tothom se'n sortirà", malgrat que sigui un dels que compta amb millor tractament.

Càpsules informatives per a la detecció precoç del càncer i la promoció d'hàbits saludables

Assandca ha presentat aquest dimarts el repte 'Fes-t'ho mirar!', una iniciativa que té com a finalitat conscienciar sobre la detecció precoç del càncer i promocionar els hàbits saludables a través d'una sèrie d'espots publicitaris i missatges mitjançant les xarxes socials i la televisió. Una vegada més, el projecte compta amb el suport de Vall Banc. Precisament, el director general de negoci del banc, Sergi Martín, ha manifestat que "per a nosaltres és molt important seguir estant al costat d'Assandca en aquestes campanyes de divulgació, que tenen un missatge clar posant l'accent en la detecció precoç del càncer".

Així doncs, cadascuna de les quatre càpsules dissenyades es farà pública coincidint amb el Dia internacional del càncer de còlon (31 de març), de pròstata (11 de juny), de mama (19 d'octubre) i de pulmó (17 de novembre). El president d'Assandca, Josep Saravia, ha reconegut que "aquesta campanya és diferent de totes les que hem fet fins ara", ja que donada la situació provocada per la Covid-19 s'ha decidit apostar pels mitjans tecnològics. En cadascun dels espots es presentaran una sèrie de situacions relacionades amb la malaltia, que serviran com a eina d'anticipació per a aquelles persones que puguin patir càncer de qualsevol tipus i encara no en siguin coneixedors. A més, cadascuna de les accions, que tindrà una durada aproximada de set dies, "comptarà amb un especialista que donarà consells a seguir" pel que fa a l'alimentació i hàbits de vida saludables.

La primera càpsula es publicarà coincidint amb el Dia internacional del càncer de còlon. En aquest cas, la dietista Marta Pons farà una proposta de set dies que tractarà aspectes relacionats amb "com hem de menjar", incloent-hi tots els nutrients necessaris per àpat i elaborant menús rics en fibra, greixos saludables, fruites, verdures, antioxidants o aliments de temporada. Pons ha afirmat que l'alimentació és "fonamental" per a la prevenció de la malaltia: "És una de les coses que millor hem de cuidar per prevenir aquest tipus de càncer i no som conscients com de bé hem de menjar fins que no ho tenim a sobre", ha indicat.