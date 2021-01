Govern estima que més d'un 22% de la població ha passat la malaltia

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat aquest dilluns que Govern calcula que unes 22.000 persones haurien passat la Covid-19 al país, una xifra que supera el 22% de la població. El dirigent ha afegit que bona part d'aquest percentatge de residents que han superat la malaltia “conserva la immunitat”, perquè pràcticament no s'han donat casos de reinfecció. “Creiem que les persones que han passat la malaltia tenen un cert grau de protecció”, ha dit Benazet, per afegir que aquest col·lectiu no es vacunarà, almenys mentre arribin les primeres remeses, si han patit el Sars Cov-2 durant els darrers tres mesos. “Ho hem vit en el brot del Cedre i Salita de la segona onada, on cap dels residents que havien passat la malaltia al març es van infectar”, ha posat d'exemple el ministre per constatar aquest “cert grau” d'immunitat que adquireixen les persones que han superat la Covid-19.

Benazet ha detallat que continua la primera fase per acabar vacunant un miler de persones i que entre els que rebran la vacuna hi ha les persones depenents que són ateses pel servei d'atenció a domicili. Sobre els protocols per administrar aquestes vacunes, el ministre ha concretat que aquells que hagin passat la malaltia en els darrers tres mesos no es vacunaran i totes aquelles que han passat malaltia d'entre els centres sociosanitaris, els professionals del SAAS, metges i professionals de la salut que estan monitoritzats bimensualment sobre el seu grau d'anticossos tampoc ho seran perquè tenen un "alt grau de protecció". En aquest sentit, el ministre ha detallat que s'ha comprovat que entre els residents als centres sociosanitaris, aquells que van passar la malaltia a la primavera no s'han tornat a infectar i, de fet, ha detallat que hi ha molt pocs casos al país de reinfeccions. També ha manifestat que un 22% de la població pot haver passat la malaltia.

Quant a l'arribada de més vacunes, el ministre ha informat que s'està a l'espera del conveni amb França per a l'arribada dels vaccins de Moderna. També ha detallat que Covax els ha informat que durant el mes de febrer es podrà rebre "una petita quantitat" de vacunes Pfizer tot i que no s'ha detallat quantes. A més, ha manifestat que la segona fase de vacunació es durà a terme quan es rebin més dosis i ha recordat que s'aniran rebent en la mateixa proporció que ho faci França i Espanya en el cas de les que han d'arribar a través d'aquests dos països.