El Govern executa el deute de Montmantell SL de 163.000 euros per impagament d'un crèdit tou

Andorra la VellaEl Govern ha executat dos crèdits més per un valor total de 176.151 euros durant els mesos de juny i juliol. Així es desprèn de l'edicte publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat (BOPA), en el qual s'indica que les empreses El Broc Xic i Montmantell SL van sol·licitar l'aval de l'executiu en el marc dels programes de crèdits tous per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2. La companyia d'autocars, tot i això, deu una quantia dels crèdits tous de 163.155 euros.