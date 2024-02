Govern ha insistit perquè les autoritats franceses impedeixin el tall de la frontera

Andorra la VellaDesprés que els pagesos de la Cerdanya francesa anunciessin que s'iniciava una nova ronda de talls de la carretera d'accés al Pas de la Casa, Govern va engegar una campanya per aconseguir evitar-ho. Xavier Espot ha explicar avui que van contactar amb els "prefectes" de l'Arieja i els Pirineus Orientals "perquè es prenguessin les mesures necessàries" i evitessin el tall de la carretera.

El Cap de Govern ha manifestat que és injust que Andorra sigui ostatge d'una situació on no té cap vinculació. Els pagesos de l'Arieja i la Cerdanya han optat per col·lapsar la rotonda de la Croisade, on s'ajunten la carretera que va cap a la Cerdanya a través del túnel de Puymorens i la de l'Arieja, per impedir l'accés al Pas de la Casa. i l'objectiu és que tancant l'accés a Andorra, les autoritats del Principat treballessin al seu favor davant de les franceses.

L'acció de l'executiu andorrà ha permès que els gendarmes hagin impedit el tall total del Pas com pretenien els agricultors.