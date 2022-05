El Govern manté converses amb la ONCE en vista a la futura regulació del sector del joc

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 29 de maig de 2012, va ser notícia...

El Govern està mantenint converses amb la ONCE per trobar fórmules que permetin revertir positivament en el col·lectiu de discapacitats les possibilitats que obre el nou marc legislatiu que suposarà la creació de l'Oficina del Joc i l'aprovació de la llei del joc. Així ho ha avançat la ministra de Salut i Benestar, Cristina Rodríguez, després de la reunió del Consell Nacional de Discapacitats (Conadis) que ha tingut lloc aquest dimarts al matí. Rodríguez ha explicat que s'està treballant amb l'entitat espanyola i que encara és aviat per fer valoracions. En aquest sentit, es podrien buscar fórmules relacionades amb l'estructura i la vinculació de l'ONCE entorn al joc, i com ho repecuteix en benefici dels discapacitats.

Els contactes amb la ONCE han estat un dels temes que s'han tractat en el decurs de la reunió. En aquest sentit, la ministra ha assenyalat que el nou marc legal que proporcionarà la llei del joc permet posar sobre la taula una col·laboració amb la ONCE per valorar què es pot fer per repercutir els beneficis que es generin en el col·lectiu de discapacitats. Rodríguez ha afegit que 'ara que hem fet els deures' és el moment de plantejar les vies de col·laboració, ja que ha recordat que fa anys que s'havien mantingut contactes amb l'entitat espanyola però ha assenyalat que ara és quan hi ha el marc idoni.

D'altra banda, Cristina Rodríguez ha explicat que un dels objectius de la Conadis és agilitzar el seu funcionament i determinar quines són les prioritats per poder-les integrar en els pressupostos del 2013 que s'estan preparant. En aquest sentit, s'ha acordat crear tres comissions de treball amb representació dels responsables tècnics del Govern, dels comuns i de les entitats de persones amb discapacitat. Cada comissió es reunirà entre tres i quatre vegades l’any per preparar els continguts de les reunions de la Conadis i fer balanç sobre els compromisos adquirits. Les comissions són: Comissió tècnica d’Accessibilitat, Comissió Tècnica d’Educació i Comissió Tècnica de Treball, Salut i Benestar.

L'accessibilitat ha estat un altre dels punts abordats durant la reunió. La ministra ha ressaltat que cal treballar per superar les barreres arquitectòniques, però també les administratives ja que s'ha constatat que el procés d'instrucció de dossiers s'allarga i per tant es vol treballar per millorar aquest aspecte. De la seva banda, el cap de Govern, Toni Martí, ha anunciat als membres de la Conadis que l’Executiu impulsarà un pla global per millorar l’accessibilitat autònoma dels edificis públics.

Altres qüestions que s’han tractat en la trobada han estat les dades de la comissió nacional de valoració (Conava), el nou model de targeta d’aparcament per a persones amb discapacitats i les gestions en curs per la seva homologació a nivell europeu, i l’avançament dels treballs en curs en torn a la proposició de llei de serveis socials.