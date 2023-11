Govern manté l'ampliació d'hores de l'esquí escolar durant aquest curs

Andorra la VellaContinuant amb l’aposta pel foment de la pràctica de l’esquí entre els infants i els joves del país, el consell de ministres ha aprovat aquest dimecres el decret de modificació del reglament de l’esquí escolar per ampliar un any més la prova pilot i així estudiar la viabilitat d’augmentar de dos a tres les hores de monitor d’esquí, durant els dies d’esquí escolar.

La finalitat del Govern amb aquesta modificació és incrementar els coneixements dels infants en la pràctica de l’esquí, augmentant les hores de classes amb un monitor, i a través d’activitats educatives complementàries (tallers), ampliant d’aquesta manera els coneixements dels alumnes al voltant del món de la neu i de la muntanya.

Aquesta prova pilot s’està realitzant des del curs 2022-2023 i aquest curs 2023-2024 els centres educatius que hi participaran són les escoles andorranes del Pas de la Casa, d’Encamp, d’Ordino i de Sant Julià, l’escola francesa de Canillo i el col·legi Sagrada Família. Si resulta fructífera, l’executiu estudiarà ampliar aquesta modificació a la resta de centres educatius del país els pròxims cursos.

El decret aprovat aquest dimecres també inclou els elements de seguretat per a la pràctica de l’esquí escolar: l’obligatorietat de l’ús del casc per a alumnes, docents i acompanyants i la recomanació de l’ús del protector d’esquena per a tots els infants, més conegut com a ‘tortuga’. De fet, el ministeri encarregat de l’educació estudia modificar aquesta última recomanació i fixar-la com a una obligació en els pròxims cursos.