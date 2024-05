Govern manté el llindar econòmic de 18.720 euros per les beques a l'estudi

Andorra la VellaGovern ha aprovat l'obertura de la convocatòria dels ajuts a l'estudi pel curs escolar vinent (2024-2025). La partida total destinada a la cobertura d'aquestes beques és de prop d'un milió i mig d'euros. La convocatòria s'adreça als alumnes que cursen els nivells educatius de maternal, primera i segona ensenyança, de batxillerat i formació professional no superior i la seva equivalència en l'educació especial, així com per als nivells corresponents dels sistemes educatius espanyol i francès impartits als centres públics del país. També inclou la formació professional no superior a l'estranger que no s'imparteixen als centres públics d'Andorra. Per poder optar a un ajut per estudiar a Andorra, els ingressos per membre equivalent han de ser inferiors a 18.720 euros. Pel curs 2023-2024 es van aprovar 1.761 beques.

Cal recordar que la convocatòria 2022-2023 es va augmentar el llindar d'ingressos màxims per poder beneficiar a més alumnes amb aquests ajuts. Aquest llindar es manté per aquesta nova línia de beques. Els ajuts a l'ensenyament inclouen beques a la matrícula, al material, al menjador, al transport escolar, a l'esquí extraescolar i a la matrícula, a la manutenció, al material, al desplaçament per a estudis de fora d'Andorra. Les famílies interessades poden presentar les sol·licituds des del 5 de juny fins al 8 de juliol i es poden adreçar a les webs d'educació i de tràmits generals.