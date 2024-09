La Seu demanarà a Govern que no s'apliqui la possible taxa d'entrada als ciutadans de l'Alt Urgell

Andorra la VellaL'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, ha explicat aquest dilluns en els informes d'alcaldia del ple municipal que demanarà al Govern d'Andorra que no s'apliqui als habitants de l'Alt Urgell la vinyeta per entrar al país. Segons RadioSeu, Barrera ha volgut tranquil·litzar els urgellencs per l'anunci del passat mes d'agost de posar una taxa als vehicles estrangers que passin pel Principat i ha assegurat que reclamarà "amb tot el respecte, però també amb fermesa", que si s'arriba a tirar endavant la mesura, no afecti la gent de la comarca.

El batlle urgellenc ha manifestat que "no tindria sentit que se'n veiessin repercutits els fronterers, però tampoc la resta dels alturgellencs". I s'ha mostrat convençut que el fet d'haver de pagar per entrar a Andorra provocaria un trencament "que no vol ningú" en les relacions "mil.lenàries" de família i amics entre els dos territoris.

Barrera ha exposat que "de ben segur s'arribarà una entesa i la vinyeta s'adaptarà a la societat que tenim al Pirineu". Tanmateix, el batlle ha subratllat que el consistori estarà pendent de com evoluciona la proposta per dir-hi la seva.

El passat mes d'agost Andorra va anunciar que està estudiant la possibilitat de cobrar una vinyeta als vehicles estrangers que passin pel Principat, però la iniciativa s'ha de consensuar ara amb els agents econòmics i socials. Segons va manifestar el cap de govern del Principat, Xavier Espot, "el pagament no es planteja per posar fre al turisme sinó per fomentar un creixement sostenible".