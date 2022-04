El Govern no farà "marxa enrere amb la cartera de serveis"

Andorra la VellaEl Govern no farà "marxa enrere amb la cartera de serveis". D'aquesta manera, el líder de l'executiu, Xavier Espot, ha manifestat aquest migdia en resposta a les queixes dels col·lectius implicats, assenyalant que, tot i que des de l'administració es mostren obert a escoltar i debatre els neguits dels col·legis professionals i, fins i tot, a plantejar alguna modificació o reforma, el reglament "és fonamental" i tard o d'hora s'havia de tirar endavant, malgrat que comporti cert "desgast" entre alguns col·lectius, els quals "esperaven un retorn definitiu que no ha tingut lloc". "Crec que s'ha de fer un nou esforç de pedagogia i tornar a assentar-nos i parlar amb els professionals", ha dit, tot avançant que ja ha emplaçat una nova reunió amb els col·legis en dues setmanes, juntament amb el ministre de Salut, Albert Font, i el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba.

En defensa de la cartera de serveis, Espot ha posat en relleu que el reglament "no treu atribucions als col·lectius", sinó que regula els actes que es reemborsaran a través de la CASS. "Si un particular vol anar a un metge generalista i quan hagi de renovar les sessions de fisioteràpia no vol passar per un especialista, ho podrà continuar fent", ha asseverat. En aquest sentit, ha manifestat que la premissa de la cartera de serveis és millorar la qualitat del servei i contenir la despesa sanitària, en la mesura del possible, encara que ha indicat que "tindrà un cost afegit" amb les noves prestacions que s'afegeixen en matèria de dietistes, nutricionistes, reproducció assistida, disfòria de gènere i psicologia. "Hem d'intentar contenir la despesa en la mesura del possible perquè no podem oblidar que la despesa sanitària es finança a través dels pressupostos generals de l'Estat i, per tant, amb els impostos que paguem tots els ciutadans", per la qual cosa, ha exposat, "el Govern ha de trobar molts equilibris".

El cap de Govern també ha considerat que el diàleg que es mantindrà amb els col·lectius hauria de ser "pausat i discret" a través d'un treball bilateral, tot posant de manifest que l'executiu també té un rol "d'àrbitre", asserint que "algunes decisions que agraden a un col·legi als altres no", motiu pel qual el paper de l'administració general és el de "desempatar posicions" a través de l'entesa i, si fos necessari "amb possibles retocs o modificacions, però no farem marxa enrere".

Per cloure, i en referència a la possibilitat que els col·legis professionals acabin portant la cartera de serveis sanitaris a la Batllia, Espot ha asseverat que "tothom és lliure d'emprendre les decisions que consideri oportunes", però ha assenyalat que "m'agradaria veure quin és l'aspecte susceptible de reclamació judicial" perquè "no l'acabo de veure". Tanmateix, ha afirmat que es tracta d'un debat que s'ha de tenir "cara a cara" entre tots els actors i "posar sobre la taula quines són les diferents preocupacions". "No hi ha motiu d'alarma, tot anirà bé", ha finalitzat.