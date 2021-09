Govern obligarà a esterilitzar els cadells de gossos considerats perillosos

Andorra la VellaEl Govern obligarà, a través del reglament que desplega part de la Llei de Tinença d'Animals, a esterilitzar els cadells dels gossos de les races considerades perilloses o potencialment perilloses abans que compleixin un any. Així ho ha explicat aquest matí el director del Cos de Banders, Ferran Teixidó en la roda de premsa de presentació del reglament. "L'esterilització s'haurà de fer abans d'un any, quan ho digui el veterinari" ha comentat el director, que ha afegit que aquesta mesura és "per controlar-ne la població". Teixidó ha explicat que actualment els gossos perillosos ja són el 6% del total, un punt més que en l'anterior recompte.

Una altra de les novetats del reglament és que es passa a 15 races perilloses després d'incloure l'Akita americà, que se suma al bullmastiff, al dòberman, al dog argentí, al fila brasiler al mastí napolitar, al pit bull terrier americà, al gos de presa canari, al rottweiler, al terrier de Staffordshire americà, al bull terrier d'Staffordshire, al buldgog america, a l'akita inu, i al tosa inu. Un altre dels canvis als quals obliga el nou reglament és la distància de les corretges, que haurà de ser com a màxim d'1,5 metres i que no es podrà passejar més d'un gos perillós a la vegada. "Si la situació es descontrola, el propietari no podrà controlar dos gossos per la força que tenen" ha apuntat Teixidó. Igualment es prohibeix el passeig i la propietat d'aquests gossos a menors de 18 anys.

La formació és una altra de les obligacions per via reglamentària per a les persones que vulguin ser propietàries d'un gos potencialment perillós. Aquesta s'impartirà per centres autoritzats per Govern, tot i que Teixidó encara no ha concretat quins seran, tot i que sí que ha confirmat que seran de caràcter semestral i que caldrà superar una prova d'avaluació final.

Cal tenir en compte que el Cos de Banders podrà incloure gossos potencialment perillosos al RAC en el moment que es produeixi una situació d'atac a persones o altres animals, sense necessitat d'intervenció mèdica. "S'hi inclouran aquells gossos que mostrin un comportament violent i que puguin ser una amenaça potencial" ha dit Teixidó.